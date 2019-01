In der Tischtennis-Bezirksliga hat der SV Liptingen einen knappen 9:7-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des TTC Sulgen gefeiert. Damit sind die Liptinger neuer Tabellenführer, da die TG Schwenningen I nicht im Einsatz war. Der TTC Spaichingen kam bei der zweiten Mannschaft des TSV Nusplingen II mit 0:9 unter die Räder.

TTC Sulgen II – SV Liptingen 7:9. Auf den erwartet schweren Gegner traf die Liptinger Erste beim Auswärtsspiel in Sulgen. Gegen die in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber sicherten die Liptinger erst im Schlussdoppel durch Thomas Fuhrmann/Tim Bausert den doppelten Punktgewinn, mit dem sie sich an die Tabellenspitze setzten. Zuvor hatten Fuhrmann und Bausert bereits im Eingangsdoppel ebenso wie Kai Ottmar/Sebastian Rössler gewonnen. Timo Bausert und Sebastian Rössler erhöhten auf 4:1, doch kamen die Gastgeber auf 3:4 heran. Erich Epp erhöhte auf 5:3 und erneut Bausert und Rössler brachten die Gäste 7:4 in Front. Nach dem 7:7-Ausgleich war es wiederum Erich Epp, der für die 8:7-Führung des SVL sorgte.Das Schlussdoppel ging nach drei Stunden Spielzeit mit 3:1 an die Liptinger.

TSV Nusplingen II – TTC Spaichingen 9:0. Im Spaichinger Lager wusste man, dass es bei den heimstarken Nusplingern eine sehr schwere Aufgabe werden würde, aber mit einem 0:9 hat wohl nach dem 8:8-Remis im Hinspiel keiner gerechnet. Bei den Gästen lief nichts zusammen, so dass sie ohne Spielgewinn die Heimreise antreten mussten. In den Doppeln unterlagen Dinter/Weidner gegen das Nusplinger Spitzendoppel Schnell/Henle nach gutem Beginn 1:3, Kübler/Zepf verloren mit demselben Ergebnis gegen F. Schreiber/G. Schreiber und überraschend mussten sich auch Paitz/Staiger gegen Klaiber/R. Schreiber 6:11 im fünften Satz geschlagen geben zum 0:3. Im vorderen Paarkreuz konnten Heiko Staiger und Heiko Paitz ihre Einzelsiege aus dem Hinspiel gegen Jörg Schnell beziehungsweise Joachim Henle nicht wiederholen, denn Staiger verlor dieses Mal 1:3 gegen Schnell und Paitz musste sich nach 2:1-Satzführung noch mit 4:11 im Entscheidungssatz gegen Henle geschlagen geben, so dass es schon 5:0 für die Gastgeber stand. Auch im mittleren Paarkreuz konnten die Primstädter keine Wende herbeiführen, denn Markus Kübler zog gegen Gerd Klaiber ebenso in vier Sätzen den Kürzeren, wie auch Frank Dinter gegen Roland Schreiber. Daniel Zepf war in seinem ersten Spiel für die erste Mannschaft gegen Routinier Frank Schreiber beim 0:3 chancenlos und als auch Sven Weidner gegen Gerhard Schreiber nie zu seinem Spiel fand und folglich auch in drei Sätzen unterlag, war der 0:9-Endstand perfekt. Am Samstag, 2. Februar, gastiert der Tabellenzweite TG Schwenningen I in Spaichingen.