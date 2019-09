Wer kommt für die Auszeichnung mit der Heimatmedaille in Frage?

Seit 1978 finden in Baden-Württemberg jährlich Heimattage statt. In diesem Jahr ist Winnenden der Veranstaltungsort. Die Verleihung der Heimatmedaillen bildet den Auftakt der Landesfesttage im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg. 2020 werden sie in Sinsheim, 2021 in Radolfzell am Bodensee und 2022 in Offenburg stattfinden.

Die Heimatmedaille wird den Angaben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zufolge, an Personen verliehen, die sich um die Heimat Baden-Württemberg besonders verdient gemacht haben. Die Verdienste können demnach sowohl in organisierten als auch in nicht organisierten Formen ehrenamtlicher Tätigkeit beziehungsweise bürgerschaftlichen Engagements erbracht worden sein, heißt es im entsprechenden Statut. Weiter wird erklärt: „Mit der Heimatmedaille soll eine Gesamtleistung oder eine nachhaltige Einzelleistung gewürdigt werden. Auch herausragendes Engagement jüngerer Menschen in der Heimatpflege sowie die Heranführung junger Menschen an die Heimatpflege sollen berücksichtigt werden.“

Die Arbeitskreise für Heimatpflege in den vier Regierungsbezirken schlagen dem Landesausschuss Heimatpflege Persönlichkeiten für eine Ehrung mit der Heimatmedaille vor. Der Landesausschuss berät dann über die Vorschläge und gibt der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst – derzeit ist das Theresia Bauer (Grüne) – eine Ehrungsempfehlung.