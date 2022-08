SV Liptingen feiert 30 Jahre Tennisabteilung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Dezember 1992 wurde die Abteilung Tennis in Liptingen gegründet. Gute Gründe, das Jubiläum am 9. Juli gebührend zu feiern. Mit einem Sekt wurden die Gäste von Vorstand Christian Schoch begrüßt. In seiner Eröffnungsrede betonte er, wie wichtig Ehrenamt und jedes einzelne Mitglied für die Abteilung ist. Er bedankte sich bei den Gründungsmitgliedern und ihren Familien, ohne die es heute kein Tennis in Liptingen geben würde. Ein weiterer Dank ging an Bernd Schmitz, der durch sein großes Engagement im Jugendbereich, viele Nachwuchsspieler für Tennis begeistern konnte. „Solch einen Eigenantrieb und Motivation wünsche ich mir auch künftig wieder, denn der fehlt uns heute an manchen Stellen“, sagte C. Schoch

Zu Beginn der Feier blickten Otto Schoch und Rainer Klaiber auf die 30 Jahre zurück. Es begann im Mai 1992 mit einer Anzeige im Gemeindeblatt, worauf 16 Familien ihr Interesse am Tennis bekundeten. Obwohl das Vorhaben fast zu scheitern schien, haben diese 13 Personen Otto Schoch, Rainer Kleiber, Siegfried Kranz, Dieter Breinlinger, Franz Gnirß, Dr. Ulrich Riedel, Erhard Riede, Erhard Konrad, Hans-Peter Maier, Rolf Breinlinger, Wilfried Müller, Herbert Karl und Christine Kleiber die Abteilung Tennis in Liptingen vor 30 Jahren gegründet.

Sie waren es, die sich um Mitgliedergewinnung, Satzung oder Gebührenordnung kümmerten. Zwei Tennisplätze kamen dann vier Jahre später dazu. Damals wie auch heute zählt die Abteilung 80 Mitglieder. „Tennis als Breitensport“ zu etablieren und entsprechend zu fördern, nach dem Motto „Tennis für jeden der Spaß und Freude daran hat, das ist bis heute unser Ziel!“ sagte Otto Schoch.

Danach gingen Groß und Klein zum geselligen Teil über. Bei bestem Tenniswetter wurde für alle was geboten. Für die Kinder gab es einen Parcours, rund ums Tennis. Zudem haben viele das Tennisspielen unter Anleitung unserer besten Spieler ausprobiert und dabei vielleicht auch ihr Talent entdeckt. Andere genossen den leckeren selbstgebackenen Kuchen. Der Höhepunkt war das Tennisquiz, bei dem die Eltern zusammen mit ihren Kindern knifflige Fragen beantworteten. Jedes Kind konnte gewinnen und bekam einen tollen Preis. Dank des wunderbaren Wetters und der gemütlichen Atmosphäre ging eine schöne Feier zu Ende.