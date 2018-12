In der Tischtennis-Bezirksliga hat der Tabellenzweite SV Liptingen mit einem 9:2-Sieg gegen den TSV Nusplingen II seine Titelchance gewahrt. Der TTC Spaichingen verlor beim Spitzenreiter TG Schwenningen 1:9.

TG Schwenningen – TTC Spaichingen 9:1. Bereits nach den Eingangsdoppeln zeichnete sich die hohe Niederlage beim Spitzenreiter ab. Hadzihasanovic/Weidner unterlagen ebenso 0:3 gegen G. Schneider/Schulz, wie auch Kübler/Jakoby gegen Elsner/D. Schneider. Für Staiger/Paitz gab es beim 1:3 gegen Risch/Kienzler ebenfalls eine Niederlage, sodass die Gastgeber gleich auf 3:0 davonzogen. Auch in den Einzeln waren die Schwenninger klar überlegen. Heiko Paitz musste sich Gunter Schneider in vier Sätzen geschlagen geben und am Tisch daneben verlor Heiko Staiger 0:3 gegen Frank Schulz. Im mittleren Paarkreuz erging es den Primstädtern kaum besser, denn Markus Kübler musste sich mit 1:3 gegen Daniel Risch geschlagen geben und der für den verhinderten Frank Dinter in die Mannschaft gerückte Mahmut Hadzihasanovic zog mit dem selben Ergebnis gegen Christian Elsner den Kürzeren, sodass der Herbstmeister bereits mit 7:0 in Führung lag.

Sven Weidner war dann gegen Daniel Schneider nach einem tollen Spiel ganz nah am ersten Einzelerfolg des Abends dran, aber nach einer 2:1-Satzführung gab sich Weidner noch 12:14 in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen. Die Höchststrafe von 0:9 verhinderte dann ein gut aufgelegter Arthur Jakoby, der gegen Harald Kienzler beim 3:1-Erfolg den Ehrenpunkt für die Gäste holte. Heiko Staiger begann gegen Spitzenspieler Gunter Schneider stark und gewann den ersten Satz 11:9, doch nach knapp verlorenem zweiten Satz (10:12) steigerte sich die Schwenninger Nummer eins immer mehr und gewann die beiden folgenden Sätze ungefährdet jeweils mit 11:4 zum 9:1-Endstand für die TG Schwenningen.

SV Liptingen – TSV Nusplingen II 9:2. Einen in dieser Höhe überraschenden Heimsieg landete die Liptinger Erste im Spitzenspiel gegen die Gäste aus Nusplingen. Für die Nusplinger war es die erste Saisonniederlage. Die Liptinger liegen nach der Vorrunde mit 18:2-Zählern punktgleich mit Spitzenreiter TG Schwenningen auf dem zweiten Platz.

Lediglich zu Beginn hatten die Liptinger in Emmingen hart zu kämpfen, doch kamen Timo Bausert/Jan Lindeman sowie Christoph Renner/Klaus Staudt zu Siegen. Timo Bausert, Jan Lindeman, Sebastian Rössler, Christoph Renner und Klaus Staudt bauten diese Führung auf 7:1 aus, ehe die Gäste zu ihrem zweiten Punkt kamen.Timo Bausert und Jan Lindeman stellten mit hart erkämpften Siegen den Endstand her.