Stoma/Storz am Mark ehrt Mitarbeiterinnen für ihre Betriebstreue

Während der weihnachtlichen Jahresabschlussfeier hat die Geschäftsführerin von Stoma/Storz am Mark, Tina Storz-Mazzeo, im „Alten Schulhaus“ in Emmingen Mitarbeiter geehrt.

Monique Kohler-van Hees ist bereits seit 25 Jahren bei Stoma/Storz am Mark in der Marketing-Abteilung beschäftigt. Sofia Ehler-Sultanov arbeitet seit zehn Jahren in der Produktionsabteilung. Tatjana Neher kann bereits auf 15 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken und ist als Disponentin im Bereich AV/FS Materialwirtschaft tätig. Bereits Anfang 2020 war die ehemalige Mitarbeiterin Ulrike Maier nach 18,5 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkung konnte sie jedoch nie „richtig“ verabschiedet werden. Dies hat die Geschäftsleitung nun nachgeholt und sich bei Ulrike Maier für die lange Betriebstreue bedankt. Anhand eines bebilderten Jahresrückblicks konnten die Mitarbeiter die firmeninternen Ereignisse des Jahres nochmal Revue passieren lassen.