Splitter aus dem Gemeinderat

Das Liptinger Dorffest Mitte Mai soll stattfinden. Das bekräftigte Bürgermeister Joachim Löffler nach Rücksprache mit den Vereinen im Ortsteil. Unter den nach wie vor herrschenden Pandemie-Einschränkungen soll es „etwa anders“ ablaufen; zudem haben ein paar Vereine mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr „noch aussetzen“, so Löffler. Dennoch sei es auch nach der Corona-Verordnung „machbar“. Löffler unterstrich „ausdrücklich“, dass die Entscheidung nicht als Kritik an anderen Kommunen zu verstehen sei, die Feste auf ihren Gemarkungen abgesagt haben.

Der geplante Solarpark beim Schenkenberger Hof bringt der Gemeinde bares Geld ein. Wie Bürgermeister Löffler erklärte, zahle der künftige Betreiber pro erzeugte Kilowattstunde 0,2 Cent ans Rathaus - hört sich nicht nach viel an, macht aber unterm Strich 40 000 Euro im Jahr, wenn die Anlage voll und ganzjährig Strom produziert. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen.

Die Anmeldezahlen fürs kommende Schuljahr an der Witthohschule sind erfreulich, so der Schultes. Mit derzeit 21 Anmeldungen liege man klar über der Mindestzahl von 16 Schülerinnen und Schülern – allerdings nur, weil man auswärtige Jugendliche aufnehme. Und die kommen mittlerweile aus vielen Gemeinden, aus Möhringen zum Beispiel, Neuhausen, aus Hattingen und sogar aus dem Landkreis Konstanz. Der „hervorragende Ruf“ der Schule, freute sich Joachim Löffler, „spricht sich halt herum.“

Die Gemeinde zahlt dem Motorsportclub Emmingen-Liptingen einen Zuschuss in Höhe von 1320 Euro als Beitrag zum geplanten Kauf einer so genannten „Eye Tracking Control“. Diese Anlage überwacht mit Kameras unübersichtliche Stellen der Anlage und löst automatisch Alarm und Streckensperrungen aus, wenn ein Fahrer – zum Beispiel hinter einem nicht einsehbaren Hügel – stürzt. Die solarbetrieben Anlage kostet den Verein knapp 13 200 Euro, von denen die Gemeinde nun laut ihrem Vereinsförderprogramm zehn Prozent übernimmt. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.