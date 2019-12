Spieler proben die „Stunde der Wahrheit“

Für die Theatergesellschaft Liptingen schlägt am 3. und 4. Januar die „Stunde der Wahrheit und andere Lügen“. Fünf Vereinsmitglieder stecken derzeit in den intensiven Proben für die Komödie von Ruud de Ridder.

Im Ortsteil Liptingen ist das Theaterspielen eine nicht mehr wegzudenkende Tradition. Seit vielen Jahrzehnten findet um das Wochenende von Heilige Drei Könige eine Theateraufführung statt – so auch in diesem Jahr. Klaus Schönbrunn, der seit 20 Jahren Regie führt und zuvor selbst neun Jahre lang als Spieler im Theater aktiv war, suchte das Stück bereits im Spätsommer aus: „Mitte September habe ich eine Anfrage an rund 25 potenzielle Spieler geschickt“, erklärte der Regisseur unserer Zeitung während einer Probe. Im vergangenen Jahr blieben von den 25 möglichen Spielern zehn übrig. „In diesem Jahr sind es nur fünf“, verriet er uns.

Diese Feststellung sei wichtig für sein weiteres Vorgehen: „Für mich ist die Anzahl das Kriterium, damit ich mich auf die Suche nach einem passenden Stück begeben kann, das zudem auch auf die Spieler vom Typ und dem Alter her passen muss“, so der Vorsitzende der Theatergesellschaft Liptingen, der generell darauf achtet, dass es ein „brauchbares und spielbares“ Stück sei.

Schönbrunn neigt zu einer bestimmten Art von Theaterstücken: „Wir spielen in den vergangenen Jahren nur ausländische Stücke, denn wenn ein Stück bereits von einer anderen Sprache ins Deutsche übersetzt wurde, dann war es im dortigen Land bereits ein Erfolg. Und es besitzt eine gewisse Qualität“, so seine Ansicht. Er merke beispielsweise an den Dialogen, wenn ein Autor damit Geld verdiene oder er sein Werk nur als Hobby geschrieben habe.

Somit entschied sich Schönbrunn in diesem Jahr für die Komödie „Stunde der Wahrheit und andere Lügen“ von Ruud de Ridder. „Ich möchte ein Theater aufführen, mit dem ein Auswärtiger genauso viel anfangen kann, wie ein Liptinger“. Die Botschaft der Komödie: „Wenn sich jemand eine Lebenslüge aufbaut, fliegt sie meistens trotzdem eines Tages auf“, erklärte er und ging auf die Parallelhandlung ein: „Einer der Hauptdarsteller muss in seiner Rolle endlich Klartext sprechen und sich für eine der beiden Frauen entscheiden. Man kann nicht alles haben. Im Leben müssen Entscheidungen getroffen werden – gerade auch wenn es um die Fairness der Mitmenschen geht“, blickte Schönbrunn auf eine der Kernaussagen des Stücks.

Die diesjährigen fünf Spieler von der Theatergesellschaft Liptingen, Sabine Friebel, Petra Zimmermann, Michael Beck, Larissa Kirchmann und Thomas Härtwig stecken derzeit in den intensiven Proben. Im November konzentrierten sich die Darsteller zwei Mal in der Woche auf die Leseproben.

Ab Dezember ging es dann für die Gruppe auf die Bühne in der Schlossbühlhalle. Aus organisatorischen Gründen, werde dort zunächst ohne Kulissen geprobt und erst ab Mitte des Monats seien die Kulissen hinzugekommen. Die Kernprobephase beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen. „Da packen wir mindestens 50 Prozent der Leistung obendrauf“, weiß Schönbrunn.

Einer der Hauptakteure mit viel Text ist Thomas Härtwig. „Ich lerne den Text am besten in den Proben auf der Bühne, denn dann bin ich wirklich in der Szene drin. Der Text setzt sich bei mir besser zusammen, wenn ich die passende Umgebung dafür habe“, sagte Härtwig und lobte seinen Regisseur: „Er hat bei der Stückauswahl immer ein sehr gutes Händchen und wir konnten uns alle schnell in unsere Rolle hineinversetzen“.

Mit vielen weiteren Vereinsmitgliedern, die hinter den Kulissen als Souffleuse, beim Bühnenbau, dem Bühnenbild, der Maske, der Technik oder beim Bewirten mitwirken, stemmt die Theatergesellschaft die Aufführungen.

Die Theateraufführungen des Stücks „Stunde der Wahrheit und andere Lügen“ finden am Freitag, 3. Januar, und am Samstag, 4. Januar, in der Schlossbühlhalle in Liptingen statt. Beginn ist an beiden Tagen um 20 Uhr, Einlass jeweils eine Stunde zuvor. Der Eintritt kostet acht Euro. Der Kartenvorverkauf ist täglich ab 17 Uhr bei Claudia Beck in der Tuttlinger Straße 44 in Liptingen möglich oder per Telefonnummer 0151 23427110. Sind Restkarten vorhanden, werden diese an der Abendkasse verkauft. Mit zwei weiteren Aufführungen für Kinder und Senioren, rechnet die Theatergesellschaft insgesamt mit mehr als 800 Besuchern. Der Verein registriert rund 100 Mitglieder.

Inhalt der Komödie „Stunde der Wahrheit und andere Lügen“: Robert Spreiz ist erfolgreich. Er ist Vizepräsident einer großen Firma, er ist reich und er führt eine glückliche Ehe. Eines Tages taucht sein Jugendfreund Ludo auf, der so manches Geheimnis Roberts kennt, dessen Idylle in Frage stellt und die Lebenslüge des Robert Spreiz ins Wanken bringt.