Sperrung der B 491 soll für Sanierung der Emminger Ortsdurchfahrt genutzt werden

Alle Jahre wieder wird die Strecke zwischen Emmingen und Talmühle wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Dieses Mal ist ein Abschnitt im Landkreis Konstanz betroffen. Das Tuttlinger Landratsamt nutzt die Sperrung aber für eine andere Baustelle.

Sperrung wird zwei Tage nach hinten geschoben

Eigentlich hätte die Bundesstraße, die von Emmingen-Liptingen nach Engen führt, bereits am Montag gesperrt werden sollen. Doch kurzfristig wurde der Baubeginn auf Mittwoch, 26. Oktober, verschoben, wie Muriel Eikmeyer mitteilt. „Die bereits aktivierte Umleitung des Verkehrs wurde daher kurzfristig wieder zurückgenommen, damit der Verkehr nicht zwei Tage ohne Bauaktivität umgeleitet wird“, schreibt sie. Die Umleitungsstrecke führt für beide Fahrtrichtungen über den Hegaublick, Mauenheim und Hattingen.

Bereits Ende 2019 war die B491 wegen Sanierungsarbeiten für einen längeren Zeitraum gesperrt gewesen. Es hatten sich – mitunter wegen der Hitze im Sommer – tiefe Spurrillen in der Fahrbahn gebildet. Wegen anderer Sanierungsarbeiten im Kreis Tuttlingen wurde der 1,2 Kilometer lange Abschnitt dann im Oktober 2019 saniert. Vorab mussten etwa acht Tonnen Rollsplitt ausreichen, um für ausreichend Sicherheit zu sorgen. Das Regierungspräsidium Freiburg schätzte die Kosten auf rund 187 000 Euro.

Fahrbahndecke im Landkreis Konstanz soll erneuert werden

Die Sperrung jetzt habe aber nichts mit dem 2019 sanierten Abschnitt zu tun, wie Eikmeyer auf Nachfrage mitteilt. „Die in den kommenden Wochen geplanten Instandsetzungen sind eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landkreis Konstanz und dem Landkreis Tuttlingen. Der Landkreis Konstanz führt eine größere Instandsetzungsmaßnahme im Bereich der Talmühle durch“, schreibt sie. Konkret soll die Fahrbahndecke erneuert werden.

Fahrbahn zwischen Schelmenbaum und Ortsende wird gerichtet

Die Sperrung, die voraussichtlich bis 18. November besteht, soll aber auch für den Landkreis Tuttlingen von Nutzen sein. „Im Schutz der hierfür notwendigen Vollsperrung hat sich für den Landkreis Tuttlingen die Möglichkeit eröffnet, eine Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt Emmingen durchzuführen“, teilt Eikmeyer weiter mit. Beginnen sollen die Arbeiten demnach am 2. November. Wie die Gemeinde Emmingen-Liptingen auf ihrer Homepage informiert, sollen die Arbeiten im Bereich zwischen dem Schelmenbaum und dem Ortsende in Richtung Engen etwa zwei Wochen dauern.

„Die beiden Maßnahmen sind somit neu und betreffen nicht die in Vergangenheit durchgeführten Instandsetzungen an der B 491.“