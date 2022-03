Spendenaktion statt Musikprobe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Guggenmusiker von den „Los Crawallos“ sind nicht nur mit lautstarker Musik an der Fasnet aktiv, sondern unterstützten kurzerhand eine Sammelaktion, die für die leidenden Menschen in der Ukraine bestimmt ist. Auslöser war eine Sammelaktion der Firma Spiegel Medizintechnik aus Fridingen, die diese Aktion wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs ins Leben gerufen hatte und die sich darum kümmert, dass die Sachspenden an der richtigen Stelle ankommen. „Unser musikalischer Leiter Christoph Kaufmann hat von dieser Spendenaktion erfahren“, erklärte uns Ariane Schmitz von den Los Crawallos und ergänzte: „Als wir das gehört haben, war für uns schnell klar, dass wir uns an dieser Hilfsaktion beteiligen wollen. Uns war es wichtig, mit dieser Aktion, den armen und in Mitleidenschaft gezogenen Menschen in der Ukraine zu helfen, die ihr Zuhause aufgrund der Bombenanschläge verloren haben. Wir wollten nicht nur tatenlos die schlimmen Nachrichten verfolgen, sondern aktiv etwas tun.“ Die Los Crawallos ließen ihre Probe am Mittwochabend deshalb ausfallen und nahmen stattdessen für die Ukraine Sachspenden aus der Bevölkerung entgegen.