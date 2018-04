„Sonne“ erhält Auszeichnung als historisches Gasthaus

Das Ehepaar Bernhard und Christa Bertsche hat sein 50-jähriges Wirte-Jubiläum gefeiert. Neben den Gratulationen für die Seniorwirtsleute, erhielt das Gasthaus eine Auszeichnung als historisches Gasthaus.

Ein Rückblick: 1968 übernahmen Bernhard und Christa Bertsche den historischen Liptinger Gasthof „Sonne“ in zweiter Generation. Sie folgten dem beliebten Altwirt Simon Bertsche, der bereits in den 1920er Jahren die verwitwete Sonnenwirtin Maria Schoch geheiratet hatte. Er half entscheidend mit, den in finanzielle Schieflage geratenen Gasthof wieder auf die Beine zu stellen und war seit 1931 dann Besitzer des Gastronomiebetriebes.

Simon Bertsche war „der geborene Wirt“, meint sein Sohn Bernhard. Schon deshalb, „weil er immer gute Laune hatte“. Er führte den Gasthof durch die schweren Kriegszeiten und begann in der Nachkriegszeit mit ersten Renovierungsarbeiten.

Ein klassisches Dorfgasthaus

Die Erneuerungen und Modernisierungen setzten dann die Eheleute Bernhard und Christa Bertsche kontinuierlich fort. 1993 wurde zwar die Landwirtschaft aufgegeben, trotzdem sehen die Wirtsleute ihre „Sonne“ durchaus noch als klassisches Dorfgasthaus.

Ralf Bonacker, der in Vertretung des Bürgermeisters anwesend war, erklärte, er schätze besonders die Bedeutung des Traditionsgasthofs „Sonne“ für alle menschlichen Begegnungen innerhalb des Dorfgeschehens.

Gasthaus erhält Auszeichnung

Neben den Gratulationen zum 50-jährigen Jubiläum gab es für das Gasthaus noch eine Auszeichnung: Frank Ebner, Initiator des Projekts „Historische Gasthäuser in Baden“, überreichte den Eheleuten eine Ehrenurkunde. Verbunden mit seinen Glückwünschen war die Anerkennung dafür, dass in der „Sonne“ die Generationen-Übergabe des Gasthauses erfolgreich verlief, denn der Inhaber des Traditionshauses ist seit 2010 Sohn Andreas.