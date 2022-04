Sofie Renner erhält die Ehrennadel des Landes

Sofie Renner war und ist in zahlreichen Vereinen und Einrichtungen in Emmingen-Liptingen sehr aktiv. So war sie zehn Jahre Leiterin des Mutter-Kind-Turnens in Liptingen. Im Gesangverein Liptingen hat sie 62 Jahre aktiv gesungen. Derzeit ist sie im Kirchenchor tätig.

Sofie Renners ehrenamtlicher Mittelpunkt ist das Altenwerk Liptingen, jetzt Seniorentreff. Sie war dort 13 Jahre Schriftführerin und seit 45 Jahren bis heute ist sie Organisatorin und Regie für die Auftritte an der Altenfasnet, eine weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannte Veranstaltung, die manchen Bunten Abend in den Schatten stellt. Unter anderem waren Minister Guido Wolf MdL, Volker Kauder MdB und Landrat Stefan Bär begeisterte Besucher.

Sie richtet bis heute, ehrenamtlich und unentgeltlich, die Geschenkkörbe von der Gemeinde, die zu Geburtstagen ab 85 Jahre und Ehejubilare ab Goldener Hochzeit überreicht werden. Schon von frühester Jugend war sie im Kindergarten Liptingen mit der damaligen Kindergartenschwester beschäftigt, wo bis zu 100 Kinder betreut wurden. Dies war auch ein weiterer Grund, dass sie im Jahr 1992 die Ehrenmedaille der Gemeinde erhielt.