Gerhard Störk hat sich 25 Jahre lang kommunalpolitisch im Gemeinderat Emmingen-Liptingen eingebracht. Knapp vier Monate vor den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, schied er jetzt aus. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend verabschiedete sich Störk vom Gremium. Und auch aus dem Rat gab es einige Wortmeldungen zu seinem Abschied.

Bürgermeister Joachim Löffler: „Während der laufenden Legislaturperiode ist es schon das zweite Mal, dass ein Gemeinderat ausscheidet“, sagte Löffler. Er habe recherchiert, wie lange die Amtszeiten vorheriger Gemeinderäte waren. Auf mehr als 23 Jahre sei er bei keinem gekommen. „Das ist fast schon eine Zäsur, dass Gerhard Störk jetzt aufhört.“ Löfflers Blick ging zurück ins Jahr 1994: Bei seiner ersten Wahl wurde Störk direkt zweiter stellvertretender Bürgermeister. In der Legislaturperiode von 2004 bis 2009 leitete er zudem „um die sechs Monate“ als erster stellvertretender Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde. Denn Löffler fiel krankheitsbedingt aus. „Das waren ganz schön viele kommunale Themen, die er durchlaufen hat“, fasste der Bürgermeister zusammen und betonte: „Wir waren sicher nicht immer einer Meinung. Es gab schon den einen oder anderen Kampf, den wir ausgefochten haben.“

Otto Schoch: „Natürlich überrascht es, dass Du jetzt aufhörst“, sagte Schoch. Er war zwei Amtsperioden mit Störk im Gemeinderat tätig. „Du bist ein politisch denkender Mensch, dem Demokratie etwas bedeutet. Man konnte sich auf Dich verlassen.“ Das seien Dinge für die Schoch selbst einstehe.

Andreas Zeiser-Radtke: „Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf Dein Wissen zurückgreifen können“, sagte Zeiser-Radtke. Er habe Störk 15 Jahre im Gemeinderat begleitet und sei ebenfalls „Die Liste“-Mitglied. „Du hast viele wichtige Entscheidungen der vergangenen Jahre mitgetragen und Dich für das Gemeinwohl engagiert“, so Zeiser-Radtke weiter. Die „langen Kunstpausen“, die Störk macht, seien fast wie bei Willy Brandt gewesen.

Angelika Störk: „Deine sachliche Position wird mir fehlen.“

Richard Gnirß: „Du bist nie persönlich geworden und man hat bei dir immer gewusst, woran man ist.“

Gerhard Störk: „Mir war es wichtig, die Erfahrungen zu machen“, nannte Störk einen der Gründe, weshalb er 25 Jahre lang im Gemeinderat aktiv war. Seine fünf Amtsperioden fasste er als Orchester zusammen. Die Musik sei eine seiner Hobbies. „Ich habe es mir bei meinem Entscheidungsverhalten nie leicht gemacht. Maßgeblich war für mich nicht nur, was denkt das Gremium, sondern auch: Was denkt der Bürger? Was denkt die schweigende Mehrheit?“ Er betonte: „Es ist wichtig, dass sich das Gremium erneuert.“ Und er wünschte dem Gemeinderat die Antennen, die Anliegen der Bewohner aufzuspüren und das Wohl der Gemeinde Emmingen-Liptingen weiter zu fördern.