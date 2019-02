Bei kaltem Wind richtete der Skiclub Emmingen im fünfzigsten Jahr seines Bestehens seine Meisterschaften am Witthohhang aus. Bei frostigen Temperaturen blieb die Piste des Nordhanges am Witthoh bis zum letzten Läufer fest. So waren für alle Teilnehmer identische Bedingungen vorhanden. Trotz der Wetterbedingungen herrschte beste Stimmung am Hang und an der eigens errichteten Schneebar.

Die Teilnahme bei den Erwachsenen war trotz der etwas widrigen Wetterverhältnisse mit 34 Anmeldungen sehr erfreulich, teilt der Verein mit. Vereinsmeister bei den „Herren Ski“ wurde Markus Kupferschmid und bei den „Damen Ski“ Mira Börsig. Bei den Snowboardern konnten Manuel Sailer und Christina Sailer gewinnen.

Am Freitag, 22. Februar, findet um 17 Uhr in der Skihütte Witthoh die Siegerehrung statt.

Podest-Plätze Erwachsene:

Bei den Erwachenen sind in der Disziplin Ski bei den Herren: 1. Markus Kupferschmid (62,14 Sekunden), 2. Franz Kuschmir (63,33), 3. Dietmar Gaßner (63,88) und bei den Damen: 1. Mira Börsig (61,09 Sekunden), 2. Isabel Heller (62,07), 3. Elea Börsig (63,93) auf einen Podestplatz gefahren.

In der Disziplin Snowboard haben es bei den Herren: 1. Manuel Sailer (73,98 Sekunden), 2. Alexander Haller (75,24), 3. Marius Kühn (79,88) und bei den Damen: 1. Christina Sailer (86,05 Sekunden), 2. Melanie König (95,26) auf das Siegertreppchen geschafft.

Gesamtwertung Kinder und Jugendliche:

Bei den Jungen sieht die Wertung in der Disziplin Ski wie folgt aus: U8: 1. Max Sailer, 2. Niklas Wagner, 3. Urs Störk, 4. Leo Störk, 5. Sebastian Dudde; U10: 1. Tim Sailer, 2. Fabian Dudde; U12: 1. Adrian Vogler; U16: 1. Roland Keller, 2. Max Anders; U18: 1. Marcel Schmid, 2. Dominik Bauer.

Die Platzierungen bei „Ski Mädchen“ lauten wie folgt: U10: 1. Verena Keller, 2. Lotte Zeiser-Radtke, 3. Marla Fischer, 4. Thea Kupferschmid; U14: 1. Luisa Heller, 2. Jana Schmid, 3. Anna Anders; U16: 1. Elena Heller, 2. Julia Vogel; U18: 1. Thalia Fischer.

Thalia Fischer hat auch bei „Snowboard U18“ den ersten Platz belegt.