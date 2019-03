Die Guggenmusik Los Crawallos hat bei ihrer Hauptversammlung im „Berg-Gasthof Witthoh“ eine herausragende Ehrung vollzogen: Gründungsmitglied Siegfried Fundel wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zudem wurden die Teilneuwahlen problemlos durchgezogen. Nadine Jäggle bleibt an der Spitze des Vereins.

„Siggi“ Fundel war bereits seit 2004 Ehrenmitglied, aber immer noch aktiver Musiker. Er wolle „ab sofort in den Ruhestand“, hatte er jetzt angekündigt. Aber so „sang- und klanglos“ sollte dies nicht ablaufen. Vize Udo Münzer sagte „Danke für 36 Jahre“ und hielt eine emotionale Laudatio auf den „Kumpel, Kollegen, Freund“, der die Crawallos „vom ersten Tag an“ zehn Jahre geführt hatte. Er habe es „total verdient“ zum Ehrenvorsitzenden ernannt zu werden, war Münzer überzeugt.

„Dätsch Du weitermache?“, hatte Richard Gnirß als Wahlleiter in den Teilneuwahlen die Vorsitzende Jäggle ganz vorsichtig gefragt. Sie wollte. Kassiererin Rebecca Weimer wurde ebenfalls bestätigt. Neue Schriftführerin wurde Natalie Meder anstelle von Dominic Weimer. Als Beisitzer wurden Ariane Schmitz und Jakob Denzel gewählt. Aufgehört hatte Bianca Heise.

Musikalischer Leiter, der dank viel Frauenpower rund 25 „Mann“ starken Los Crawallos, ist seit einem Jahr Christoph Kaufmann. Er versucht für sein Orchester „Spassfaktor und Schwierigkeitsgrad“ Stücke in Einklang zu bringen. Um das Repertoire zu erweitern startete er eine Umfrage. Zu einem neuen Stück wurde zusätzlich der „alte“ Jailhouse Rock aufgefrischt. Zu den Baustellen, die er „identifiziert“ hatte, zählte er die verbesserungsfähige Probenteilnahme. In den Blickpunkt stellen will er auch die Spieltechnik. Mit ganzjährigen Registerproben möchte er sie verbessern und mit einem Choreografie-Team plant er die Auftritte auch optisch aufzumöbeln. Zum Jubiläum 1200 Jahre Emmingen im kommenden Jahr soll mit dem Musikverein Emmingen ein Gemeinschaftsprojekt umgesetzt werden – „vom Stil her vermutlich an uns orientiert“, kündigte er an. Für seine zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurde er mit einer Urkunde ausgezeichnet

Auf das Dorfjubiläum wies auch Vorsitzende Jäggle hin. Das werde ein „ganz tolles Fest“ und alle Mitglieder seien in der Pflicht. „Wir brauchen jeden“, forderte sie zum Mitmachen auf.