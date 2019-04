Acht Kandidatinnen schickt die Liste „Gemeinsam für Emmingen-Liptingen“ bei den Gemeinderatswahlen am 26. Mai ins Rennen. Unter anderem wollen sie die pädagogischen Konzepte in der Gemeinde weiter ausbauen und ein Bürgerforum einrichten. Redakteurin Linda Seiss hat sich mit Jennifer Störk von „Gemeinsam für Emmingen-Liptingen“ unterhalten und erfahren, dass ursprünglich nicht geplant war, mit einer reinen Frauenliste anzutreten.

Frau Störk, was war der Auslöser dafür, dass Sie eine neue Liste gegründet haben? Und war es geplant, dass bei „Gemeinsam für Emmingen-Liptingen“ ausschließlich Frauen antreten?

Das war ganz spannend. Initiatoren waren zwei Frauen aus Emmingen, die meinten, da sollte sich doch was verändern und angeregt haben, eine neue Liste zu gründen, um frischen Wind in den Gemeinderat zu bringen. Das hat mich überzeugt. Und ich habe gesagt, da bin ich dabei. Bei unserem ersten Treffen waren auch direkt 15 interessierte Frauen dabei. Das war toll. Und dann hat es sich so ergeben, dass wir nur Frauen sind. Das war gar nicht so geplant.

Und mit der Zeit sind die Pläne immer konkreter geworden. Einige Frauen sind dann leider abgesprungen – gerade Frauen mit Familie oder Alleinerziehende, bei denen dann der Babysitter gefehlt hat. Manche trauen es sich auch nicht zu, weil der Gemeinderat so männlich dominiert ist. Sie äußerten Ängste, dass sie in der Diskussion nicht mithalten können. Es ist schade, dass so intelligente, taffe Frauen nicht mitmachen wollen.

Mich hat das noch mehr bestärkt, anzutreten. Wir wollen einfach frischen Wind reinbringen und den Blick auf die Themen verändern, die im Gemeinderat diskutiert werden.

Welche Themen wollen Sie in den Gemeinderat bringen?

Zum einen wollen wir das Thema Bürgerbeteiligung angehen und auch junge Menschen einbinden. Beispielsweise durch Jugendforen. Insgesamt sollen die Bürger – am besten Jung und Alt – auch mehr an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Mittlerweile gibt es dazu viele Möglichkeiten, auch digital. Da gibt es unserer Meinung nach gerade gar nichts in die Richtung. Den Wünschen der Bürger nachzugehen, ist aus unserer Sicht ausbaufähig.

Auch, dass man ergebnisorientiert diskutiert, wäre uns wichtig. Wir sind dann gewählte Vertreter und darauf wollen wir die Entscheidungen ausrichten. Das ewige Gezanke Emmingen gegen Liptingen nervt uns. Das ist so alt und überholt. Die Zusammenführung ist schon so lange her, wir kennen das gar nicht anders. Wir wollen, dass nach Bedarf entschieden wird.

Ansonsten setzen wir uns für Themen ein, die die Familie betreffen. Unser Anliegen ist es, besser auf pädagogische Konzepte zu schauen, unter anderem auf die Ganztagsbetreuung. Außerdem wollen wir ein Frauennetzwerk aufbauen, wo wir wirklich in das Gespräch gehen können. Auch wenn nicht alle Frauen in den Gemeinderat kommen, wollen wir im Austausch bleiben. Mit dem Ziel, einfach nah an den Bürgern dran zu sein, um zu wissen, was die Wünsche sind.

Haben Sie bereits Erfahrungen in der Kommunalpolitik?

Nein, wir sind alles Neulinge. Wir lassen uns deshalb aber nicht abschrecken und wollen eine andere Sichtweise einbringen.

Angenommen Sie werden mit einer oder mehreren Kandidatinnen in den Gemeinderat gewählt: Was wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode erreichen?

Die pädagogischen Konzepte in Bezug auf die Ganztagsbetreuung, den Kindergarten und die Jugendarbeit wollen wir weiter ausbauen. Außerdem wollen wir ein Bürgerforum schaffen, das einmal jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet. Und es gibt ja auch schon coole Projekte, wie die Ortskernverschönerung, die wir dann gerne weiter unterstützen werden. Außerdem ist das Thema bezahlbarer Wohnraum sehr wichtig und wir wollen auch Möglichkeiten zur Integration von Neubürgern schaffen, zum Beispiel durch eine Neubürgerversammlung oder auch eine Begrüßungsmappe mit allen wichtigen Informationen zu Emmingen-Liptingen.

Sie haben es eingangs schon angesprochen, dass einige Frauen wieder abgesprungen sind, weil sie Angst haben, Ehrenamt, Familie und Beruf nicht unter einen Hut zu bekommen. Wie bekommen es die Kandidatinnen geregelt?

Ich habe noch keine Kinder, habe mir aber auch noch keine Gedanken gemacht, dass das nicht klappen könnte. Wenn ich für eine Sache brenne, dann bekomme ich das auch geregelt. Das ist wie mit Allem: Ich habe Zeit für das, wofür ich mir die Zeit nehme. Und bei meinen Kolleginnen ist das so, dass die Männer dann daheim bleiben, oder sie sich einen Babysitter suchen müssen. Es wäre natürlich klasse, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Babysitter über extern zu bezahlen. Das würde die Sache auf jeden Fall vereinfachen und in Zukunft auch mehr Frauen motivieren, sich kommunalpolitisch zu beteiligen. Denn die Demokratie lebt vom Mitmachen.

Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass Sie mit „Gemeinsam für Emmingen-Liptingen“ in den Gemeinderat einziehen? Was ist Ihr Ziel: Wie viele Frauen wollen Sie im Gemeinderat sehen?

Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir zukünftig mehrere Frauen von unserer Liste im Gemeinderat sehen werden. Wir sind ja auch eine starke Truppe und es gibt viele gute Gründe uns zu wählen, weshalb ich schon denke, dass das klappen könnte.

Warum sollten die Emminger und Liptinger „Gemeinsam für Emmingen-Liptingen“ wählen?

Unser Slogan lautet „Zeit für Veränderung“. Dem wollen wir alle Ehre machen und den Gemeinderat auffrischen. Wir wollen das Miteinander verbessern, und uns ist wichtig, dass man auf einer Sachebene diskutiert. Die Diskussionen dürfen nicht verloren gehen, aber man muss auf angemessene Art und Weise diskutieren. Die Streitereien wollen wir nicht – Es wird Zeit für Veränderung!