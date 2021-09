74-Jährige rettet Kröten im Dunkeln von der Straße - Dauerlösung lässt auf sich warten

Gesammelt werden Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche ausschließlich über selbst organisierte und ehrenamtlich tätige Gruppen, informiert Elvira Elsäßer, Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, auf Nachfrage unserer Zeitung. Für den Einsatz erhalten die Ehrenamtlichen eine Förderung vom Land, so die Info. „Der Auf- und Abbau der Zäune wird in der Regel von den Ehrenamtlichen organisiert. Bei Wanderstellen im schwierigen Gelände oder an gefährlichen Straßenabschnitten wird der Auf- und Abbau von der Naturschutzbehörde an eine externe Firma vergeben“, schreibt sie weiter. Kosten von etwa 30000 Euro entstünden so jährlich im Zusammenhang mit der Amphibienwanderung.

Die Naturschutzbehörde koordiniert die Straßensperrungen mit den Straßenverkehrsbehörden, Straßenmeistereien und Amphibiensammlern. „Konkret bedeutet das, dass für die Straßenbeschilderung und -sperrungen die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen an gefordert werden und die Ausführung durch die Straßenmeistereien sowie auch die Veröffentlichung der Straßensperrungen veranlasst werden“, erklärt Elsäßer.

Brigitte Splitt und ihre ehrenamtlichen Helfer wünschen sich diesbezüglich künftig mehr Unterstützung. Denn die Helfer seien wie sie um die 70. „Es kann doch nicht sein, dass wir alten Leute diesen Zaun aufbauen müssen. Ich verliere Helfer, weil es zu viel wird“, sagt sie. Zuletzt hatte die Gruppe laut Splitt etwa sechs Stunden gebraucht, um den Zaun abzubauen. (lise)