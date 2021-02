Sessler Feinmechanik hat einen neuen Geschäftsführer

Mike Heizmann aus Emmingen-Liptingen ist der neue Geschäftsinhaber der Sessler Feinmechanik GmbH & Co. KG mit Sitz in Nendingen. Das 1999 von Erich Sessler gegründete Unternehmen ist im Bereich der Präzisionsdreh- und Frästeile für Endoskopie sowie in weiteren Breichen der Medizintechnik tätig.

Sessler verlegte den Firmenstandort 2004 von Tuttlingen in das Industriegebiet von Nendingen. Zusammen mit seinen Kunden und seinen zehn Mitarbeitern konnte Sessler ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Unternehmensüberabe an den neuen Geschäftsinhaber Mike Heizmann sei demnach zum 1. Januar 2021 erfolgt. Heizmann verfüge über langjährige Erfahrung in der Medizintechnikbranche. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und trete sie mit voller Motivation an. Die Qualität und Zuverlässigkeit wird auch weiterhin unser stetiges Bestreben sein.“, so Mike Heizmann. Erich Sessler werde in der Übergangsphase weiterhin und auch danach am Erfolg des Unternehmens mitarbeiten. „Ich danke allen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und wünsche Herrn Heizmann mit seinem Team für die Zukunft alles erdenklich Gute.“