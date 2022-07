Seniorentreff Liptingen-Heudorf auf Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gewandhaus war das Ziel eines Ausflugs vom Seniorentreff Liptingen-Heudorf. So manch einer dachte, was soll ich dort? Aber weit gefehlt - er wurde eines besseren belehrt. Im voll besetzten Reisebus fuhren die Senioren über die Schwäbische Alb und konnten die Landschaft und so manche schöne Ausblicke genießen.

Im Gewandhaus-Museum wurden prächtige Kostüme aus allen Epochen der letzten fünfhundert Jahre präsentiert. Welche Pracht und welcher Glanz wurde damals von den Fürstenfamilien ausgestrahlt! Die Künstlerfamilie Wolf hat in filigraner Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail diese Prunkgewänder zeitgemäß nachgestellt. Die Senioren erhielten dadurch einen Eindruck, wie sich das höfische Leben damals abgespielt hat.

Nach diesem kulturellen Höhepunkt durfte die Einkehr in keinem Fall fehlen. Im Gasthaus Löwen in Wilflingen erlebten sie einen geselligen Nachmittag. Kurt Breinlinger war verhindert, deshalb wies Blanda Renner auf dem Heimweg auf die nächsten Veranstaltungen hin - insbesondere auf das traditionelle Grillfest am 29. Juli. Dieses Fest findet zum ersten Mal in der neu gestalteten Anlage im „Alten Kindergarten“ statt.