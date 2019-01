Seniorenkreis Emmingen plant ein veranstaltungsreiches Jahr

86 Glückwünsche hat der Seniorenkreis Emmingen im vergangenen Jahr überbracht. Ausflüge, Betriebsbesichtigungen und die Kontaktpflege mit den befreundeten Seniorenkreisen prägten das vergangene Vereinsjahr. Bei der Hauptversammlung im Pfarrsaal berichtete der Vorsitzende, Wolfgang Renner unter anderem, welche Veranstaltungen in diesem Jahr geplant sind:

Samstag, 9. Februar, Besuch der Altenfasnacht vom Seniorentreff Liptingen; Donnerstag, 21. Februar, Närrischer Seniorentreff im Foyer der Witthohhalle; Donnerstag, 22. März, Vortrag über „Wohnen im Alter mit alltagsunter stützender Technik“ im „Gasthaus Gabele“; Dienstag, 9. April, Bußandacht mit Krankensalbung, im Anschluss gemeinsames Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal; Donnerstag, 9. Mai, Maiausflug vom Seniorenkreis und Seniorentreff nach Überlingen-Goldbach zur gemeinsamen Maiandacht in der Silvesterkapelle, anschließend ist eine Einkehr geplant.

Noch nicht sicher ist das 5. Freundschaftstreffen mit dem Seniorenkreis Tuttlingen im Haus der Senioren in Tuttlingen am Freitag, 14. Juni, da die Tuttlinger im Februar einen neuen Vorsitzenden wählen. Sollte das Freundschaftstreffen nicht zustande kommen, will der Seniorenkreis am Freitag, 14. Mai, eine kleine Bodenseerundfahrt ab Überlingen machen.

Weiter geht der Veranstaltungsreigen am Freitag, 26. Juli, mit dem Besuch des Sommerfests vom Seniorentreff Liptingen. Am Freitag, 9. August, folgt der sechste Seniorengrillhock im Pfarrgarten. Am Freitag, 6. September, ist eine Tagesfahrt zum Bohrerhof mit seiner Kürbisausstellung und dem Rosendorf Nöggenschwiel geplant. Zum Treffen beim Mostfest der Eigenheimer geht es am Donnerstag, 3. Oktober. Am Donnerstag, 24. Oktober, ist eine ökumenische Dankandacht gemeinsam mit dem Seniorentreff Liptingen sowie einer gemeinsamen Einkehr im „Schenkenbergerhof“ vorgesehen. Abschließen soll das Jahr ein Bewegungsnachmittag mit Priska Kästle im Pfarrsaal am Donnerstag, 21. November. Ebenfalls an diesem Nachmittag wird das Jahresprogramm 2020 vorgestellt. Dieses will der Seniorenkreis auf die 1200 Jahrfeier von Emmingen abstimmen.