Die dritte diesjährige Exkursion des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf hat zur Wasserversorgung der Gemeinde Liptingen geführt in das Wasserwerk Langenbronn. Zwei Mitarbeiter, Edgar Mutschler und Roland Widmann, erläuterten den fast 60 Senioren aus Liptingen und Heudorf, wie vor über 100 Jahren alles anfing.

In zwei Jahren war in reiner Handarbeit das Gröbste geschafft und die zahlreichen Gemeinden an die lange Wasserversorgungsleitung vom Donautal bis nach Liptingen angeschlossen. Es war nicht nur die 30 Kilometer lange Leitung nach Liptingen zu verlegen und über Buchheim, Worndorf und Neuhausen nach Liptingen zu gelangen, sondern es galt auch, dieses ohne Strom zu bewerkstelligen, so die beiden Fachmänner. Mit hoher Leistung musste das Wasser in den höchsten Wasserhochbehälter gepumpt werden, um dann im freien Lauf die Gemeinden zu versorgen.

Nach der informativen Besichtigung ging es mit dem Bus durch das Donautal bis Sigmaringen, um im Geburtshaus von Abraham a Santa Clara, dem Gasthaus „Zur Traube“ in Kreenheinstetten den Tag bei kühlen Getränken und gutem Essen ausklingen zu lassen. Während der Fahrt im Bus hatte Kurt Breinlinger viel Wissenswertes über das Kloster Beuron und die Entstehung des Donautals zu erzählen. In Kreenheinstetten gab der ehemalige Wassermeister von Liptingen, Gottfried Renner, sein Wissen über die Geschichte der Wasserversorgung „Langenbrunn“ zu Gehör.