Einen besinnlichen und unterhaltsamen Nachmittag haben die Senioren in der Schloßbühlhalle in Liptingen erlebt. Kurt Breinlinger als Vorsitzender des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf begrüßte die Senioren, die die vorweihnachtliche Feier mit ihren Alterskameraden in der Schoßbühlhalle verbrachten.

Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler überreichte dem ältesten und der ältesten Anwesenden ein Weinpräsent. In diesem Jahr waren es Karl Matt (91) und Hildegard Renner (89). Nach Kaffee und Kuchen spielte der Musikverein Liptingen zur Freude aller Anwesenden gekonnt auf.

Unter anderem boten die Musiker das Stück „Begegnungen“, ein Solo für drei Albhörner. Zum Abschluss ihres Auftritts gab es noch „Stille Nacht“, wobei die Senioren kräftig mitsangen. Nach Vorträgen zum Advent von Martin Stützler, Vorsitzender des Kreisseniorenrats Tuttlingen, und Norbert Thum vom Seniorentreff, sowie der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Leonie Truckenbrod, gab Alexander Schlosser vom DRK Liptingen einen Hinweis auf die „Rote Tonne“, die demnächst über das DRK erhältlich sei. Bei eventuellen Notfällen diene sie dazu, die Rettungssanitäter oder den Notarzt über den „Patienten“ und dessen Krankheiten aufzuklären.