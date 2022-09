Senioren besuchen Weißer`s Floraparadies

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein weiterer Ausflug der Senioren führte uns bei strahlendem Sonnenschein in den Schwarzwald zu Weißer`s Floraparadies. Wie immer war der Bus mit über fünfzig Teilnehmern voll besetzt.

In der Gärtnerei, einem Familienbetrieb, durften wir in vielen Gewächshäusern und im riesigen Freigelände die ganze Palette an Pflanzen bewundern, die zum Verkauf präsentiert waren. Begrüßt wurden wir auch von einer Vielzahl an Papageien, Ziegen, Kühen und anderen Tieren, die bei den Weißers eine Bleibe gefunden haben und dort ihren Lebensabend verbringen dürfen.

Viele von uns Senioren nahmen die Gelegenheit wahr, sich im Flora-Cafe verwöhnen zu lassen und in der Marktscheune zu „kramen“ und zu stöbern oder nach passenden Geschenken zu suchen.

Die Energie-Krise macht auch vor den Gärtnereien nicht Halt. Die Weißers machen sich schon Sorgen und treffen Vorkehrungen, dass sie energetisch einigermaßen ungeschoren über den Winter kommen werden.

Natürlich gehört zu einem Ausflug auch die Einkehr dazu: Im Landgasthaus Blume in Hausen ob Verena wurden wir in geselliger Runde sehr gut bewirtet. Kurt Breinlinger erwähnte auch die gute Zusammenarbeit mit Omnibus-Beck und wies auf die nächste Veranstaltung hin: Es ist dies der Ökumenische Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Schenkenberg, den wir zusammen mit dem Seniorenkreis Emmingen feiern werden. Anschließend werden wir im Schenkenberger Hof einkehren - dort gibt es Kaffee und Kuchen.

Insgesamt verbrachten wir Senioren einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Nachmittag und freuen uns auf weitere Unternehmungen.