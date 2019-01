Der Skiclub Emmingen feiert in diesem Jahr Geburtstag. Ralf Staud, Abteilungsleiter Ski, und Pressewart Harald Heller halten das „Skiheftle“ in der Hand. Für das Jubiläumsjahr haben sie das Titelblatt besonders gestaltet. Im dunkelblau gehaltenen Hintergrund ist der Aufruf aus dem damaligen Gemeindeblatt, einen Skiclub ins Leben zu rufen, abgedruckt. Das Hauptaugenmerk fällt auf das Alter des Skiclubs Emmingen: Seit 50 Jahren besteht er nun.

„1968 kam die Idee auf, einen Skiclub zu gründen“, berichtet Ralf Staud. „Skisport hat man auf dem Witthoh schon vorher betrieben“, sagt er. „Nur eben nicht in organisierter Form.“

Harald Heller blättert im Skiheft. Er sucht die Seite, auf dem der Aufruf und die Anwesenheitsliste der ersten Versammlung der Ski-Abteilung des SV Emmingen zu finden sind. Denn 1969, also kurz nach dem Aufruf von Ernst Keller, entstand die Abteilung Ski. Auf Drängen der Gemeinde, so ist es auch im Jubiläumsheft zu lesen, wurde auf die Gründung eines eigenständigen Vereins verzichtet und die Abteilung Ski an den bestehenden Sportverein (SVE) angegliedert. Seitdem hat sich im Verein viel getan (siehe Kasten).

Für „Jubiläums-Renovierung“ nimmt der Verein 30 000 Euro in die Hand

Anlässlich des Jubiläums hat der Skiclub sein Domizil herausgeputzt. Für die Renovierung innen und außen, sowie neue Fenster hat der Verein 30 000 Euro in die Hand genommen. Bezuschusst wurden die Arbeiten von der Gemeinde und dem Sportbund, sagt Staud. „Über die Jahre waren wir immer dran. Es gab nie einen Renovierungsstau“, schildert Heller. Als Beispiel nennt er den Toilettenbau und die Mordernisierung der Theke.

Beim Hüttenbau, weiß Heller, habe immer „ein wahnsinniger Enthusiasmus“ geherrscht. „Die Skihütte ist im Winter an jedem Sonntag für Ausflügler und Wintersportler geöffnet“, sagt Staud. Eine wechselnde Besetzung von Skiclubmitgliedern sorgt für die Bewirtung.

„Es sind viele Hände, die nach wie vor bereit sind, anzupacken“, nennt Heller ein besonderes Merkmal des Vereinslebens. „Ohne den guten Zusammenhalt, die Kameradschaft und die Organisation könnten wir das alles nicht aufrechterhalten“, lobt Staud. „Besonders ist auch, dass wir das ganze Jahr über ein breites Sportangebot bieten“, sagt er. „Für jung und alt“, ergänzt Heller.

Neu ist, dass in diesem Jahr Kurse bei der Ausfahrt zum Balderschwang angeboten werden. „Wir werden die Kurse selbst ausrichten“, sagt Staud. Das heißt, dass die eigenen Ski- und Snowboardlehrer – ausgebildet durch den Skiverband – mitfahren.

Es gibt etwa drei gute Schneewochenenden pro Saison

Doch wie steht es um die Schneeverhältnisse auf dem Hausberg des Skiclubs, dem Witthoh? Etwa drei gute Schnee-Wochenenden gebe es pro Saison, peilt Staud über den Daumen. „Alles darüber ist Zugabe“, sagt er. „Das gab es auch schon mal vor 20 Jahren, dass es keinen Schnee auf dem Witthoh gab“, erinnert er sich.

Vor etwa fünf Jahren erwarb der Verein eine eigene Pistenraupe. „Damit pflegen wir das Emminger Loipennetz“, erläutert Staud. „Ein Team spurt mit der Pistenraupe die Loipe in Eigenregie.“ Und auch der „Übungshügel“, an dem die Ski- und Snowboardkurse für Anfänger angeboten werden, wird damit präpariert. „Wir müssen reagieren, wenn der Schnee fällt“, erklärt er. Das könne von Ende November bis Mitte März sein.

Weniger Kinder, bessere Qualität in der Ausbildung

„Wir merken, dass es absolut gesehen weniger Kinder gibt.“ Seien vor einigen Jahren noch bis zu 110 Kinder an einem Tag gekommen, um an einem Kurs teilzunehmen, waren es vergangenes Wochenende 45 Kinder. „Das hat den Vorteil, dass wir eine bessere Qualität in der Ausbildung erreichen, weil die Gruppen kleiner sind“, sagt Staud. Von den Kursteilnehmern kämen seit jeher etwa die Hälfte aus dem Hegau. Aber auch aus Emmingen-Liptingen selbst und aus Hattingen und Tuttlingen seien immer Teilnehmer dabei.

Staud und Heller blättern wieder im Skiheftle. Sie schlagen die letzte Seite auf. Im Jubiläumsjahr sind einige besondere Veranstaltungen geplant. Im April steht beispielsweise eine Weinprobe an. Ein weiteres Highlight wird das zweitägige Jubiläums-Bergfest im Juli sein, kündigt Heller an. Den Jubiläumsreigen abschließen soll ein Weihnachtsmarkt in und um die Skihütte, berichtet Staudt: „Wir sind gerade dabei, den Markt zu organisieren und Aussteller zu finden.“

Einige Meilensteine des Skiclubs:

Bald nach der Gründung entstand die Skischule und der Skiclub bot Kurse an. 1973 erwarb der Verein das „Funkerhäusle“ auf dem Witthoh. 1978 wurde es als Skihütte eröffnet. Bis heute wird es regelmäßig erweitert und erneuert.

Auch das Sportangebot ist im Laufe der Jahre breiter geworden. Der Lauf- und der Radtreff waren laut Ralf Staud und Harald Heller schon von Beginn an mit dabei. In den 1970er-Jahren kam die Skigymnastik dazu. In den 1990er-Jahren erweiterte das Kinderturnen das Repertoire. „Seit ein paar Jahren bieten wir auch Zumba an. Das ist sehr erfolgreich“, sagt Staud.

Seit 1993, also der Hälfte des Vereinsbestehens, ist eine mehrtägige Ausfahrt in die Flumser Berge Bestandteil des Skiclub-Kalenders. „Früher war das tatsächlich eine Familienausfahrt, nur für Familien mit Kindern“, schildert Staud. Seit einigen Jahren ist die Fahrt aber offen, für alle, die Interesse haben. Die Plätze seien nach wie vor immer „ruckzuck“ voll.

