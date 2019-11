Der Narrenverein Schlehenbeisser Liptingen hatte zur Auftaktsitzung der Fasnetsaison in die „Lietstube“ eingeladen. Zunftmeister Frank Zumkeller konnte Mitglieder von 16 bis 88 Jahren begrüßen. Er stellte die Terminplanung vor.

Zu den Fasnetterminen der Zunft konnte er verkünden, dass bereits am 25. Januar das Liptinger Narrenblättle verkauft werde und am 31. Januar der Nachtumzug anlässlich des Narrentreffens in Hattingen besucht wird. Am 8. Februar ist die Seniorenfasnet und tags darauf geht es zum Narrentag der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee zur Krebsbachputzerzunft in Eigeltingen mit der Liptinger Musik. Am 14. Februar besuchen die Schlehenbeisser den Brauchtumsabend der Narrenvogtei in Kolbingen, um noch am 16. Februar nach Hohenfels zu den Kuhsattlern zu fahren, die ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Freundschaftstreffen feiern.

Nach diesen Auswärtsterminen geht es mit der eigentlichen Dorffasnet weiter, die mit der Schülerbefreiung beginnt und mit dem Stimmungsabend am Schmotzigen endet, bis es am Fasnetsamstag mit dem Bunten Abend weiter geht. Der Rosenmontag beginnt mit dem Hemdglonkerumzug in der Frühe und hat mit dem großen Umzug unter dem Motto „Weltgeschehen närrisch gesehen“ seinen Höhepunkt. Am Fasnetdienstag ist die traditionelle Kinderfasnet und am Abend das Maskere, bei dem wieder zahlreich Maskierte erwartet werden. Doch auch noch in diesem Jahr sind wichtige Termine für die Mitglieder: So am 16. November die Häsbörse und am 30. November ist die Weihnachtsfeier.

Nach so viel Offiziellem hatte Hofnarr Kevin seinen Part, auf den schon alle gewartet hatten. Vereidigt wurden Luis Wernz, Julienne Heer, Lars Schindler, Elias Kupferschmid, Annika Müller, Anna Michalke, Daniel Michalke, Susanne Michalke, Fabian Pfänder, Beate Burghardt, Julia Renner, Tanja Jankovski, Thorsten Eisenhardt und Gernot Fürderer. Jedes der neuen Mitglieder musste eine Aufgabe lösen, was von allen bravourös erledigt wurde. Mit dem Narrenspruch aus dem Jahr 1948 wurden alle mit einem Getränk und dem Genuss einer Schlehe in den Verein aufgenommen. Kurz vor Mitternacht kamen die Bauarbeiter, eine Gruppe um Leonore Heiss, und verteilten „Feierabend Bier“ unter den Narren.