Ihrem Namen alle Ehre gemacht haben die Schlehenbeißer: Die Mitglieder der Liptinger Narrenzunft lieferten nach einer gemeinsamen Sammelaktion auch in diesem Jahr wieder mehr als sechs Zentner Schlehen in der Lietstube ab, aus denen ihr spezielles Getränk für die Fasnet gemacht wird.

Eigentlich müssen die Früchte erst Frost abbekommen haben, doch Zunftmeister Hartwig Renner hofft, dass sie auch so eine gute Qualität für den Schlehenschnaps ergeben. Mit der Ausbeute war er jedenfalls zufrieden. „Da können die Fasnachtsfeiern beginnen“, so Renners Kommentar. Das Motto des diesjährigen Fasnetumzugs in Liptingen lautet „Hollywood“.

Trugen Schlehen in früheren Zeiten im obstarmen Winter noch zur Vitaminversorgung bei, wissen die Schlehenbeißer inzwischen aus Erfahrung: Die Wildfrüchte haben es nach ihrer besonderen Verarbeitung auch noch auf andere Weise in sich. Ihren Namen hat die Narrenzunft daher, dass Liptingen früher, im Gegensatz zu vielen anderen Hegau-Gemeinden, eine arme Gemeinde war. Aufgrund des spärlichen und steinigen Bodens brachte die Landwirtschaft bei langem nicht die Ergebnisse wie im fruchtbaren Hegau. Schlehensträucher gab es allerdings überall. Daher wurden die Liptinger schon lange, bevor jemand an die Schlehenbeißer dachte, verächtlich Schlehebure genannt. Dies war der Grundstein für den Zunftnamen. (hoho)