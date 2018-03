Eine bunte Show haben die zahlreichen Gäste beim Bunten Abend des narrenvereins Schlehenbeißer in der Schlossbühlhalle in Liptingen.

Zu Beginn besangen die Narrenräte das größte Gemeindeproblem, das Ärztehaus. Doch es wolle kein Doktor nach Emmingen, so die Sänger. An der Gitarre wurden sie begleitet von Jochen Braun. Die gute Stimmung nutzte Zunftmeister Frank Zumkeller, um die Schlehenblüten mit ihrem neuen Gardetanz anzukündigen, der von Irene Truckenbrod einstudiert wurde. Danach hatte Hofnarr Kevin Truckenbrod die Lacher auf seiner Seite. Die Gemeindepolitik nahm er gekonnt aufs Korn.

19 junge Hippies wirbelten danach über die Bühne. Mit ihrem Tanz, den Irene Truckenbrod einstudiert hatte, zeigten sie, dass der Verein keine Nachwuchssorgen haben muss. Der Musikverein unter der Leitung von Thomas Bauer regte zum Mitmachen an, denn die schmissigen Melodien waren passend. Die Powerfrauen unter der Leitung von Helga Truckenbrod zeigten viel Muße, ihre Zellulitis zu klagen.

Bei der „Elsbeth vu de ungeschickte Höf“ hatte Sibylle Peter in ihrer neuen Rolle so ihr Problem, denn sie war in Thomas Bauer verknallt und wollte so nah wie möglich in seiner Nähe mitspielen. Aber überall, wo sie in der Nähe des Dirigenten war, saß bereits einer. Zum Schluss blieb sie bei den Bässen hängen, da diese am wenigsten Ausbildung bräuchten und der Blick des Dirigenten immer in ihre Richtung gehe.

Die Hochet Boys tanzten zu den Klängen von Biene Maya. Irene Truckenbrod hatte die Jungs gut darauf vorbereitet. Im Anschluss hatte Franzi Sölle von den bisherigen Narrentreffen zu berichten, bei denen es zu den verschiedensten Problemen gekommen war. So auch über die Horchetweible, die in ihrem Körben „Auswurfmaterial“ für die Zuschauer horten. In so manche gehe nicht einmal eine Flasche Sekt, die jedes Horchetweible dabeihaben solle.

Neu waren die Powerwitwen, die ihr Leid mit ihren Männern zum Besten gaben. Der Seppdoni (Tommy Trenkle) hatte sich mit seinem Kumpel Scharlusikarl verabredet, doch der war kurzfristig in den Urlaub geflogen und hatte ihm Ersatz besorgt. Dies war Gökhan Mutludag, ein Deutschtürke, der bereits drei Jahre in Liptingen und davor viele Jahre in Tuttlingen lebt und besser Deutsch spricht als Seppdoni, der seine Dialekt nicht ins Deutsche übersetzen konnte.

Die Verlosung der Tanzkreuzfahrt im nächsten Jahr gewann Hans-Peter Breinlinger, den Narrenbaum erspielte sich Albrecht Renner. Mit einem Showtanz mit Feen legten sich die zehn Schlehenblüten nochmals so richtig ins Zeug. Zumkeller bedankte sich bei den Akteuren für ihr Engagement und bat alle auf die Bühne um den gelungenen Abend mit einer Polonaise abzuschließen. Im Anschluss war DJ Rainer Rehm mit seiner Musik gefragt, und die Gäste tanzten noch lange.