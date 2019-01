Schweißgebadet und voller Adrenalin hat Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann gemeinsam mit rund 300 Fans in der Après Ski Hütte „zur durschtigä Dupfee“ am vergangenen Freitagabendauf dem Witthoh ihre bekanntesten Songs präsentiert. Danach erfüllte sie Autogrammwünsche.

Anna-Maria Zimmermann wurde durch die dritte Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ 2005 auf RTL bekannt. Ihre Stimmgewalt war zu hören, doch die Bühne blieb zunächst leer. Das lag daran, dass Anna-Maria Zimmermann sich von hinten anschlich und durch das Publikum lief. Auf dem Weg zur Bühne hatte sie ihren Song „Amore mio“ dabei, passte den Text kurzerhand auf die „Dupfee“ ab und sang gemeinsam mit ihren Fans, die ihre Hände Richtung Himmel streckten, im Refrain „Es ist schön, dass es Emmingen gibt“.

Damit riss sie ihr Publikum von Beginn an auf ihre Seite und zeigte sich sehr publikumsnah. Das blieb den gesamten Auftritt so. Direkt danach packte sie gleich ihr zweite Erfolgsnummer aus: „Himmelblaue Augen“. Textsicher und mit dem nötigen Taktgefühl zeigten sich die Emminger in bester Feierlaune, sodass das ehemalige DSDS-Sternchen in ihrem roten glitzernden Oberteil mit schwarzer Hose feststellte: „Na, da brauch ich ja gar nicht mehr viel zu machen.“

Bei ihrer rockigen Nummer „Die Tanzfläche brennt“, die mit vielen Hüftschwüngen verbunden war, musste Zimmermann bei den etwas schüchternen Männern nachhelfen. Obwohl die Technik bei diesem Lied schlagartig versagte, wusste die 30-Jährige sofort Abhilfe. A-cappella sang sie spontan ihre bisher erfolgreichste Single „Tausend Träume weit“ und bildete damit erneut einen Chor mit ihren Fans.

Sekunden später war bei „100 000 leuchtende Sterne“ die Technik und der Beat auch wieder mit am Start. Auf einem Stuhl überblickte sie die Hütte bis in die letzte Reihe und forderte die volle „Dupfee“ auf, die Lichter am Smartphone anzuschalten, was bei dem Titel für einen Gänsehautmoment sorgte. Als letzten Song an diesem Abend präsentierte sie erneut „1000 Träume weit“ und kam anschließend nicht an einer Zugabe vorbei. Somit sollten es nochmals die „Himmelblauen Augen“ sein, die sie textlich auf den Ortsteil zuschnitt.

Während ihres Konzerts fragte sie die 300 Zuhörer: „Darf ich wiederkommen?“. Ein aussagekräftiges und lautes „Ja“ erhielt sie als Antwort von den Emmingern. Einer Wiederholung in der kommenden „Dupfee“-Saison steht somit wohl nichts mehr im Weg. Im Anschluss erfüllte sie den Fans jeden Autogrammwunsch und knipste mit ihnen Selfies.

Vor und nach ihrem rund einstündigen Auftritt waren es „Johannes Kern und der singende Hufschmied Markus“, die für eine ausgelassene Hüttengaudi verantwortlich waren.