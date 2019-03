Im kommenden Jahr feiert der Ortsteil Emmingen 1200-jähriges Bestehen. Das soll als Anlass genommen werden, die Ortsbilder von Emmingen und Liptingen zu verschönern. Aber auch der Nutzen für die Natur soll verbessert werden.

Gaby Rettkowski (Unabhängige Wählergemeinschaft) hatte sich im Zuge der geplanten Ortsbildverschönerung mit Bürgern aus beiden Ortsteilen getroffen (wir berichteten). In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte sie Ideen und Anregungen vor. „Die Ortsbildverschönerung beider Ortsteile ist mir ein wichtiges Anliegen und bietet sich jetzt anlässlich der 1200-Jahr-Feier an“, sagte sie. Gleichzeitig solle die Verschönerung auch zukunftsorientiert gestaltet werden – also unter anderem mit bienen- und insektenfreundlichen Bepflanzungen auf öffentlichen Flächen.

Wurmlingen dient als Vorbild

Als Beispiel führte Rettkowski Wurmlingen an. Dort gebe es sowohl Blumenschmuck im herkömmlichen Sinne als auch Pflanzen für Bienen und Insekten. Ein weiteres Modell aus Wurmlingen, das sie sich in Emmingen-Liptingen vorstellen könne: sogenannte Brückenpaten. Wenn beispielsweise an der Brücke in der Engener Straße Blumenkästen aufgehängt werden, dann kümmern sich die Paten ehrenamtlich um die Pflege dieser Pflanzen. Ein weiterer Punkt, den sie ansprach: Es sei wichtig, dass der Bauhof mit im Boot sei. Kindergärten und Schulen sollen ebenfalls einbezogen werden.

Die Fragen die sich stellten, seien: „Was macht Sinn, wo macht es Sinn und wie macht es Sinn?“, fasste sie zusammen. Das Ergebnis der Treffen: Zuerst soll ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das diese Fragen beantwortet. Die Umsetzung soll dann die Bürger miteinbeziehen und über ehrenamtliches Engagement laufen.

Christiane Denzel mit im Boot

„Christiane Denzel soll bei der Ortsbildverschönerung eine wichtige Funktion einnehmen“, erläuterte Bürgermeister Joachim Löffler. Nachdem zuerst überlegt wurde, einen Gartenfachberater miteinzubeziehen, kontaktierte Rettkowski Landschaftsgärtnerin Denzel, die in Liptingen einen Bio-Fachmarkt und eine Gärtnerei betreibt. Der 52-Jährigen ist die Biodiversität ein Anliegen, teilte sie dem Gremium und den Zuhörern mit. Als Negativbeispiel nannte sie Asien, wo die Blüten von Hand bestäubt werden müssten, weil das Bienensterben dort sehr weit vorangeschritten sei. „Es ist wichtig, dass man die Bürger bei solch einem Prozess mit ins Boot holt“, sagte sie.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Michael Arp (UWG) war ebenfalls bei den Versammlungen mit den interessierten Bürgern dabei. Er berichtete, dass er das Gefühl habe, dass den Bürgern wichtig sei, dass die Gemeinde vorangehe und hinter der Ortsbildverschönerung stehe. Werner Diener (Die Liste) merkte an, dass die Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen müsse, um so die Bevölkerung zu motivieren. Martina Auchter (Frauen Initiativ) befürwortete, dass der Naturschutzaspekt ebenfalls berücksichtigt werden soll. Bürgermeister Löffler erläuterte, dass es sich nicht ausschließe, etwas Schönes in Kombination mit etwas Dauerhaftem anzugehen.

„Ich finde die Idee sehr begrüßenswert“, brachte sich Angelika Störk (Frauen Initiativ) ein. Sie betonte: „Wir müssen uns einigen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir brauchen eine klare Richtung.“ Ähnlich äußerte sich auch Thomas Renner (UWG): Was die Ortsbildverschönerung angehe, sei es wichtig, dass das Gremium zusammenkomme und ein Konzept erarbeite, sagte er.

Ulmen in Liptingen angesprochen

Aus den Reihen der Zuhörer kam eine Anmerkung bezüglich der Ulmen, die entlang der Liptinger Ortsdurchfahrt gepflanzt sind, auf. In der Herrenstraße hänge schon seit Jahren ein Baum schief. Zudem seien seine Auswucherungen nicht schön anzusehen. „Der Baum ist verschnitten und über 30 Jahre alt. Ich bin dafür, diese Bäume zu entsorgen“, schilderte er sein Anliegen. Die Blätter würden kleben, die Blütenmassen unters Dach und in die Wohnungen gehen. „Das wäre ein schöner Beitrag, wenn die Gemeinde aktiv werden könnte“, sagte er.

Bürgermeister Löffler antwortete, dass ein Kahlschlag der Ortsdurchfahrt sicherlich nicht guttun würde. Es sei allerdings ein Thema, das schon öfter besprochen wurde. „Zusagen kann ich im Moment natürlich nichts“, so Löffler. Denzel merkte an, dass sich Bienen und Insekten über die Blüten der Ulmen freuten.