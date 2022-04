Sanierung der Neuhauser Straße wird teurer

Die massiven Preissteigerungen im Baugewerbe und Handwerk treffen jetzt auch die Gemeinde Emmingen-Liptingen: Die Sanierung der Neuhauser Straße in Liptingen wird deutlich teurer. Dennoch hat der Gemeinderat die Arbeiten jetzt zu einer Angebotssumme in Höhe von knapp 952 000 Euro vergeben – die Alternative wäre gewesen, das Vorhaben aufs kommende Jahr zu verschieben. Mit der erwartbaren Option, dass es dann noch kostspieliger wird.

Die Neuhauser Straße steht seit Langem auf der To-do-Liste der Gemeinde; vorgesehen waren zwei Bauabschnitte 2022 und 2023. Allein der in diesem Jahr geplante Part lag in der Kalkulation bei 768 000 Euro. Die Ausschreibung führte jedoch zur Ernüchterung: Nur ein Angebot ging ein, deutlich teurer als erwartet, zudem mit dem weiteren Wermutstropfen, nicht wunschgemäß im Frühjahr zu beginnen, sondern erst nach den Sommerferien. Damit nicht genug: Das Land hat einen Zuschussantrag der Gemeinde zur Kanalsanierung in Höhe von 300 000 Euro abgelehnt, so dass die Kommune das Projekt alleine stemmen muss.

Was tun? Die Ausschreibung aufheben, die Arbeiten neu ausschreiben? „Das kann nur noch schlechter werden“, befürchtete Bürgermeister Joachim Löffler mit Blick auf die Inflationsraten. Sein Beschlussvorschlag ans Gremium: „In den sauren Apfel beißen“ und wenigstens den ersten Bauabschnitt initiieren.

Auf der Habenseite stehen immerhin ein paar kleinere Faktoren, die die Finanzierung zumindest etwas erleichtern: Die Kreisumlage, die die Gemeinde an den Landkreis zu zahlen hat, ist bekanntlich etwas geringer ausgefallen als erwartet; das schafft ein wenig Spielraum. Dazu ein paar Einsparungen an anderen Stellen, etwas „Bewegung im Haushalt“ (Löffler) – und so kann man die aktuelle Kostensteigerung zumindest ohne neue Schulden packen. Den Rest muss man in den Etat 2023 stellen.

Im Rat traf der Schultes mit seiner Empfehlung auf breite Zustimmung, wenngleich mit Zähneknirschen. Ja, die Straße ist „desolat“, unterstrich Angelika Störk, Ruth Auchter nennt das Sanierungskonzept „sinnvoll“, Richard Gnirß wies darauf hin, dass ein Aufschieben die Fahrbahn samt Untergrund „nicht besser macht – irgendwann müssen wir das sowieso machen.“ Zumal zumindest oberflächliche Sanierungen sofort fällig wären, selbst wenn man die Generalsanierung aufschieben würde. Einstimmig billigte das Gremium am Ende die Vergabe an zwei Firmen (Straßenbau, Kanalbau), die sich nach der Sommerpause an die Arbeit machen sollen.