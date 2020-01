Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Liptingen 1845 ist nach einstimmiger Entlastung für 2019 das vierköpfige Vorstandsgremium bestätigt worden. Martin Lang, Erwin Truckenbrod, Andreas Matt, Theresia Gassner bleiben laut Pressemitteilung für ein weiteres Jahr im Amt, die langjährige Schriftführerin Annette Härtwig wurde für weitere drei Jahre gewählt. Eine besondere Würdigung erhielt Jutta Luz für ihre seit 25 Jahren ununterbrochene Tätigkeit als Kassierin.

Wie so mancher Gesangverein in der Gegend wird auch der Liptinger Verein in diesem Jahr 175 Jahre alt und dieses Jubiläum am Wochenende 9. bis 11. Oktober mit einem Festakt, einem Konzertabend und einem Freundschaftssingen feiern. Die bereits gestarteten Vorbereitungen werden die Sängerinnen und Sänger in kommenden Wochen und Monaten gut auslasten, so die Mitteilung. Die Webseite www.gesangverein-liptingen.de wird momentan überarbeitet, danach finden sich dort wieder alle Informationen zum Verein.