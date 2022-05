Reihenweise Ehrungen für Feuerwehrleute

Nach dem Motto: „Ohne Mampf kein Kampf“ hatte die Feuerwehr mit einem gemeinsamen Essen die Jahreshauptversammlung eröffnet, so Gesamtkommandant Markus Neidhart. Die Jahreshauptversammlung konnte nach der Begrüßung der aktiven Feuerwehr, der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und Bürgermeister Stellvertreter Richard Gnirss beginnen. Er gab danach die Tagesordnung bekannt, die auch von allen Stimmberechtigten so angenommen wurde. Nach der Totenehrung, dem Bericht des Schriftführers (Sascha Rettkowski), dem Kassier (Michael Richter) und dem des Kommandanten (Markus Neidhart) konnte fortgefahren werden. Nach all den Regularien, den einstimmig erfolgten Entlastungen, die Bürgermeister Stellvertreter Richard Gnirss erbat, stand die Wahl der Kassenprüfer, Harald Schmid und Hans-Peter Speichinger, an die auch von Beiden angenommen wurde.

Mit sechszehn Beförderungen (Lars Schindler, Luis Wernz zum Feuerwehrmann; Andreas Gamb, Tobias Heer, Sami Kästle, Matthias Kupferschmid, Marcel Schmid, Dominik Baur zu Oberfeuerwehrmann; Nico Kästle, Benedikt Knopf, Gero Kühnemundt, Benjamin Renner, Niclas Renner, Kevin Truckenbrod zum Hauptfeuerwehrmann; Florian König zum Löschmeister und Matthias Trommer zum Brandmeister) davor erfolgte für fünf Jugendliche die Aufnahme in die einzelnen Züge (Zug 1 Emmingen: Philipp Brandt, Nina Medved, Sabrina Müller und Zug 2 Liptingen Amelie Endres und Christian Endres) der Feuerwehr Emmingen-Liptingen.

Unter dem Punkt neun der Tagesordnung standen die Ehrungen von 18 Feuerwehrmännern an, die vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Fritz Frey sehr persönlich vorgenommen wurden. Es waren: Benjamin Renner, Johannes Heitzmann und Daniel Schmid für 10 Jahre; Sascha Rettkowski und Denis Truckenbrod für 15 Jahre; Steffen Kerle, Sebastian Kupferschmid, Rolf Maier, Markus Neidhart, Mathias Borst und Aleksander Karsaj für 20 Jahre; Sven Gnirß und Joachim Weggler für 25 Jahre; Thomas Leixner für 30 Jahre; für sie gab es das silberne Ehrenabzeichen. Harald Schmid für 40 Jahre; Josef Knopf und Hans-Peter Speichinger für 50 Jahre, sie erhielten das Ehrenabzeichen in Gold sowie Dieter Breinlinger für 60 Jahre, der für seine sehr lange Zeit als Feuerwehrmann eine besondere Lobrede durch Fritz Frey erhielt. Sie bekamen neben der Urkunde auch das Feuerwehr Ehrenzeichen der Feuerwehr.

Von der Feuerwehr gab es auch noch einen Seidel und Geschenkkörbe sowie für die 50er einen Zinnteller. Nach den Glückwünschen durch die Feuerwehrkameraden ging es nach Wünsche und Anträge mit dem Punkt Verschiedenes und einem gemeinsamen Foto der Geehrten und Beförderten nach einer gelungenen Jahreshauptversammlung zum gemütlichen Teil über.