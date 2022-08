Rege Teilnahme am Sommerschnittkurs an Obstgehölzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

31 Teilnehmer lauschten dem kompetenten Vortrag des Gartenberaters des Verbands Wohneigentum Baden-Württemberg zum Thema Sommerschnitt an Obstgehölzen. Im Anschluss der Theorie erklärte der Fachberater Sven Görlitzer in der Streuobstwiese an Sträuchern und Jungkulturen der Obstbäume in der Praxis, wie ein fachgerechter Erziehungsschnitt vorgenommen wird.

Viele Gehölze vertragen einen Rückschnitt im Sommer besser als zu anderen Jahreszeiten. So wird ein übermäßiger Neuaustrieb zu diesem Zeitpunkt eher vermindert und die Wundheilung gefördert. Bei dieser Veranstaltung wurde auch gezeigt, welche Schnittwerkzeuge sich am besten eignen. Beim Rundgang gab es auch Tipps für weitere Gartenthemen wie Nützlinge, Pflanzenschutz, Artenvielfalt, Bewässerung und naturnahe Gartenbewirtschaftung.

Nach Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit zur ausgiebigen Diskussion und noch offenstehende Fragen. Mit neuen Erkenntnissen und entsprechendes Informationsmaterial bedankten sich die Teilnehmer für den sehr informativen und kurzweiligen Kurs.