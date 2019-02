In der Tischtennis-Bezirksliga hat der SV Liptingen beim TSV Nusplingen II durch eine 4:9-Niederlage seine Titelchancen eingebüßt. Der TTC Spaichingen besiegte TG Schwenningen II 9:7.

TSV Nuslingen II – SV Liptingen 9:4. Mit einer herben Enttäuschung endete das Spitzenspiel der Bezirksliga für den annähernd in Bestbesetzung angetretenen SV Liptingen. Die sich in wesentlich besserer Form zeigenden Gastgeber ließen den Liptingern nur in wenigen Spielen eine Chance, diese für sich zu entscheiden, und revanchierten sich für die klare Vorrundenniederlage. Timo Bausert/Jan Lindeman waren in den Eingangsdoppeln als einzige für die Liptinger erfolgreich. Bausert war es auch, der bis zum 6:2-Zwischenstand den einzigen Punkt für die Gäste erkämpfte. Adrian Gött verkürzte auf 6:3. Doch dann zogen die Nusplinger durch zwei Fünf-Satz-Siege vorentscheidend auf 8:3 davon. Der Punkt von Sebastian Rössler zum 8:4 war nur noch eine Ergebniskorrektur.

TTC Spaichingen – TG Schwenningen II 9:7. Die Hausherren kamen gut in die Partie und führten nach den Eingangsdoppeln 2:1. Paitz/Staiger schlugen D. Rapp/R. Rapp 3:0, Dinter/Weidner überzeugten beim 3:0-Erfolg über Gühna/Seyfried und Hadzihasanovic/Kübler waren beim 0:3 gegen das Schwenninger Spitzendoppel Mahler/Stieber ohne Chance. Heiko Paitz machte gegen Jens Mahler einen 0:2-Satzrückstand wett und gewann noch 11:6 im fünften Satz. Heiko Staiger dagegen musste sich dem jungen Dominik Rapp nach einer 2:1-Führung noch 2:3 geschlagen geben. Mahmut Hadzihasanovic fuhr gegen Wolfgang Gühna einen 3:1-Erfolg ein, am Tisch daneben unterlag Frank Dinter dem TG-Akteur Klaus-Dieter Stieber 0:3. Markus Kübler siegte gegen Ralf Rapp überlegen 3:0 zum 5:3 für die Gastgeber. Eine 9:11-Niederlage im fünften Satz musste Sven Weidner gegen Christoph Seyfried hinnehmen, sodass es nach dem ersten Durchgang 5:4 für Spaichingen stand.

Nach dem 1:3 von Paitz gegen Dominik Rapp hieß es 5:5. Staiger brachte mit einem 3:2-Erfolg gegen Mahler den TTC wieder in Führung. Die Begegnung blieb weiter spannend, denn Mahmut Hadzihasanovic musste sich Klaus-Dieter Stieber 1:3 geschlagen geben zum 6:6 Ausgleich. Danach brachten Frank Dinter (3:0 gegen Wolfgang Gühna) und Markus Kübler (3:1 gegen Christoph Seyfried) Spaichingen 8:6 in Führung. Die Gäste konnten durch Ralf Rapp nochmals auf 7:8 verkürzen, Rapp schlug Sven Weidner mit 3:1. Im Schlussdoppel zeigten anschließend Paitz/Staiger gegen Mahler/Stieber ihre Klasse und siegten mit 3:1 zum umjubelten 9:7-Endstand.