Die Neuntklässler der Witthohschule in Emmingen haben ihre Projektprüfung erfolgreich abgelegt. In fünf Gruppen hatten die Schüler unterschiedliche Themen erarbeitet, dokumentiert und präsentiert.

Während eine Gruppe den Sockel der Schule mit einem Schriftzug neu gestaltete, produzierte eine andere einen Trickfilm. Vier Mädchen organisierten eine Spendenaktion für die Nachsorgeklinik in Tannheim. Sie verkauften selbstgemachte Kuchen und Sandwiches. Während der Projektprüfung übergaben sie die Einnahmen in Tannheim und verbrachten einen Nachmittag mit den Kindern in der Klinik. Eine Gruppe stattete ein Kettcar mit einem Zweitaktmotor aus. Andere Jungen und Mädchen stellten eine Rundholzbank her. Nach Sägen, Schleifen und Bohren wurde diese mit Schnitzereien verziert und lasiert.

Mit vielen guten bis sehr guten Bewertungen schlossen alle Neuntklässler diesen ersten Teil der Hauptschulabschlussprüfung ab. (pad)