Einen gelungenen Fasnetabschluss erlebten zahlreiche Narren in der Schloßbühlhalle in Liptingen beim jährlichen Maskentreiben. Die 127 Maskierten bei 22 Gruppen waren nicht nur in der Halle, sondern zeigten sich auch in den Wirtschaften im Ort. Von den „Außergewöhnlichen“, dem „Ärzteteam“ für Emmingen, über Trauben, Streichholzschachteln und Fesselballonfahrer gab es viele originell verkleidete Narren. Die Spurensicherung war mit zwölf Personen die größte Gruppe. Doch auch Dinos mit ihrem Wärter, Köche, einige Riegel Kinderschokolade oder ein Barkeeper mit Bar belebten die Stimmung, die mit Wolfram und Sohn musikalisch angeheizt wurde.