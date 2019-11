Einen Unfallflüchtigen sucht die Polizei. Am Donnerstag gegen 8.10 Uhr überholte ein Mercedes-Fahrer auf der B 491, von Emmingen in Richtung Engen fahrend, kurz nach dem Ortsende einen Lkw mit weißer Plane. Ein entgegenkommender Golf-Fahrer musste laut Polizei stark abbremsen und nach rechts aufs Bankett ausweichen. Dabei touchierte der Golf einen Leitpfahl, wodurch sein Außenspiegel beschädigt wurde. Der Mercedesfahrer fuhr weiter. Bei dem flüchtigen Mercedes soll es sich um eine schwarze, vermutlich C- oder E-Klasse, handeln. Bei dem Lkw handelt es sich um einen großen Laster mit Plane, Hinweise an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/941-0.