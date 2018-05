Einen Austausch der Ideen und aktive Mitarbeit an der Gestaltung der Gemeinde will Emmingen-Liptingen am Samstag, 17. Februar, seinen jugendlichen Mitbürgern im Alter von 14 bis 21 Jahren bieten. An dem Tag soll ab 14 Uhr im Alten Kindergarten in Liptingen erstmals das von Bürgermeister Joachim Löffler und Jugendreferentin Katrin Traichel veranstaltete Jugendforum stattfinden.

Wie sie sagt, sei dies eine gute Gelegenheit für Jugendliche, gehört zu werden. Sinn der Veranstaltung solle sein, Ideen, die von Seiten des Emminger und Liptinger Nachwuchses gemeinsam mit Traichel in einer Art „Brainstorming“-Sitzung gesammelt würden, den Gemeinderäten darzulegen. Dieser Austausch untereinander solle so locker wie möglich ablaufen.

Nachdem die Ergebnisse gesammelt worden seien, könne man dem Gemeinderat und dem Bürgermeister Dinge, für die sich die jungen Einwohner interessierten, vortragen. Dabei hebt Traichel vier Schwerpunkte hervor, die aus einer Online-Umfrage, die die Jugendreferentin im 2017 durchgeführt hatte, hervorgegangen waren: Den Jugendlichen seien Freizeitaktivitäten besonders wichtig, ebenso Treffplätze, die sie nutzen könnten. Als weiterer herausragender Punkt wurde die Möglichkeit, Vereinsaktivitäten zu nutzen, genannt. Daher seien auch die Jugendleiter der Vereine zu der Veranstaltung eingeladen worden.

Schließlich hebt Traichel die Jugendhäuser, die in der Umfrage als wichtig betont worden waren, hervor. Sie fügt an, dass einige Jugendliche Hemmungen hätten, die Häuser zu nutzen. Sie werde daher auf eine Öffnung der Häuser hinwirken.

Engagement erhofft

Wie die Jugendreferentin erklärt, wünscht sie sich, dass sich beim Jugendforum für einzelne Projekte junge Bürger fänden, die sich engagieren und mit einzelnen Vertretern des Gemeinderats treffen wollten, um diese voranzutreiben.

„Es gehört auch zu meinen Aufgaben als Jugendreferentin, zwischen den Themen der Jugend und der Verwaltung zu vermitteln“, sagt Katrin Traichel. Sie sei gespannt auf die Ideen, die das Jugendforum in Emmingen-Liptingen aufbringen werde.

Das Jugendforum in Emmingen-Liptingen findet am Samstag, 17. Februar, ab 14 Uhr im Alten Kindergarten in Liptingen statt. Es ist möglich, sich bei Katrin Traichel, Telefon oder Whatsapp 0176 / 24 86 37 38, anzumelden.