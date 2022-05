Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai einen Diebstahl begangen. Sie klauten die am Ortseingang angebrachte Ortstafel der Gemeinde Liptingen, die sich an der Kreisstraße 5931/Emminger Straße befand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Ortsschildes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.