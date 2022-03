Diesel-Diebe oder zerschlagene Scheiben: Sind immer dieselben Täter am Werk?

Am Wochenende ist es im Landkreis zum einen zu mehreren Diesel-Diebstählen gekommen, zum anderen sind mehrere Scheiben an Bushaltestellen sowie an einem Lebensmittelmarkt beschädigt worden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Konstanz auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, gebe es allerdings keinen Grund, einen Tatzusammenhang zu sehen.

In den Fällen der Sachbeschädigungen in Rietheim-Weilheim und Neuhausen ob Eck sagt sie: „Das schreit nach Randalierern, die zu viel Zeit oder Langeweile haben.“ In beiden Gemeinden sind Glasscheiben von Bushaltestellen zu Bruch gegangen. Für die Tuttlinger Straße in Neuhausen gab die Polizei den Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag an. Für Rietheim-Weilheim, wo Bushaltestellen in beiden Ortsteilen sowie ein Lebensmittelmarkt betroffen sind, nannte die Behörde Freitagmittag bis Montagmorgen zum Tatzeitraum.

Im Fall der Diesel-Diebstähle in Emmingen-Liptingen, Tuttlingen und Trossingen, bei denen knapp 1000 Liter Kraftstoff abgeschlaucht worden sind, sieht die Polizeisprecherin Stand jetzt ebenfalls keinen Tatzusammenhang. Mit Blick auf die Spritpreise seien auch weitere solcher Taten nicht auszuschließen, wenngleich sie hoffe, dass es nicht zu weiteren Kraftstoffdiebstählen kommt. Sie sagt: „Es ist auch schwierig, sich davor zu schützen.“ Denn an belebten Stellen, wo sich eventuell Zeugen aufhalten könnten, dürften die Lastwagenfahrer beispielsweise selten ihr Fahrzeug abstellen.