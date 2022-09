Gemeinde betritt Neuland: So soll eine stillende Gemeinderätin an den Sitzungen teilnehmen können

Jennifer Störk ist Gemeinderätin. Und seit wenigen Wochen auch Mutter. Ihren Sohn stillt sie noch. Jetzt hat sie die Qual der Wahl. Entweder nimmt sie ihn am Montagabend mit zur Gemeinderatssitzung oder sie schaltet sich online dazu. Dann aber ist sie weder stimm- noch redeberechtigt. „Dann bin ich wie ein Zuschauer“, sagt sie. Doch in Zukunft könnte sich das ändern.

Es ist ein Novum in der Gemeinde Emmingen-Liptingen. Mit dieser Frage hat sich im Rathaus in Emmingen-Liptingen bislang niemand auseinandergesetzt: Wie kann eine Gemeinderätin, frisch gebackene Mutter, an einer Gemeinderatssitzung teilnehmen und sich dennoch um ihr Baby kümmern? Auch Jennifer Störk selbst hatte sich darüber bislang auch keine Gedanken gemacht, wie sie sagt.

Grundsätzlich kann Jennifer Störk ihr Baby mit in die Sitzung bringen – und bei Bedarf auch stillen. Bürgermeister Joachim Löffler

Nun steht die junge Mutter aber vor der Entscheidung, ob sie mit Baby vor Ort teilnimmt oder die Sitzung zu Hause am Bildschirm verfolgt. „Grundsätzlich kann Jennifer Störk ihr Baby mit in die Sitzung bringen – und bei Bedarf auch stillen“, sagt Bürgermeister Joachim Löffler.

Er vermutet allerdings, dass das Unruhe mit sich bringen könnte. Denn schließlich könne es auch immer sein, dass ein kleines Kind anfinge zu weinen. Wählt sie die Variante, sich online einzuwählen, dann ist sie aber nur Zuschauerin. Denn die Verwaltung hatte für die erste Zusammenkunft nach der Pause am Montag zu einer Präsenzsitzung eingeladen, in dem Fall würde Störk auch als nicht präsent gelten, erklärt Löffler.

Bürgermeister Joachim Löffler (links) und Hauptamtsleiter Patrick Allweiler haben nach eine Lösung gesucht, damit Gemeinderätin Jennifer Störk auch mit Baby an den Sitzungen teilnehmen kann. (Foto: pm/sz)

„Ich würde mir wünschen, dass das flexibler wird“, sagt Störk zu den beiden Varianten. „Klar, kann man nicht alles nach dem Familienleben ausrichten. Aber wenn man einen Querschnitt in den Gremien will, müssen solche Regelungen flexibler sein“, findet sie. Seitens der Gemeindeverwaltung sei man sehr bemüht gewesen. „Ich habe gleich einen Online-Account erstellt bekommen, dass ich mich zuschalten kann.“

Das Thema ist für die Verwaltung Neuland

Für die Gemeinde ist diese Situation Neuland. „Mit dem Thema waren wir bislang noch nie konfrontiert, daher haben wir normal eingeladen“, erklärt Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. In den 17 Jahren, in denen er bei der Gemeinde Emmingen-Liptingen arbeitet – und auch bei seiner Stelle davor – habe es eine solche Anfrage noch nicht gegeben.

„Das ist ein Novum für uns“, sagt er. „Wir sind im Gespräch mit ihr.“ Mit Blick auf kommende Sitzungen gibt er sich optimistisch: „Ich denke, dass wir eine Lösung finden.“

Denn tatsächlich gibt es laut Allweiler auch eine dritte Möglichkeit, Störk an künftigen Sitzungen teilhaben zu lassen. Von zu Hause aus. Und das ohne, dass sie ihr Stimm- und Antragsrecht verliert.

Hybridsitzung könnte die Lösung sein

Möglich macht das eine Anpassung in der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg. Wegen der Corona-Pandemie ist diese nämlich zuletzt im Juli 2020 aktualisiert und um Paragraf 37a erweitert worden. Demnach können notwendige Sitzungen des Gemeinderats auch ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum abgehalten werden, sofern die Beratung und Beschlussfassung in Form einer Videokonferenz möglich ist. Und das eröffnet eine entscheidende Möglichkeit für die Gemeinde, wie Löffler und Allweiler bei ihrer Recherche herausgefunden haben.

„Wir müssten dann zu einer Hybridsitzung einladen“, erklärt Löffler die dritte Variante. Das heißt, Gemeinderäte könnten online oder in Präsenz an der Sitzung teilnehmen. Zwar bestehe die Gefahr, dass Gemeinderäte wegen Internetproblemen nicht alles mitbekommen könnten und das Unruhen zur Folge haben könnte.

Dennoch sei es für die kommenden Gemeinderatssitzungen denkbar, zu einer solchen Hybridsitzung einzuladen. „Das muss Frau Störk beantragen“, so Löffler. Der Gemeinderat muss dann beschließen, ob er das für gut befindet und künftig zulassen will. „Dann können wir am Montag auch festlegen, welche Anzahl an Sitzungen wir zunächst festlegen wollen“, sagt Allweiler.

Änderung in der Hauptsatzung macht das erst möglich

Wie der Hauptamtsleiter erklärt, habe er das Thema Hybridsitzung so gar nicht auf dem Schirm gehabt und sei erst durch die Anfrage von Jennifer Störk und die darauffolgende Recherche darauf gestoßen. Das sei aber auch nicht verwunderlich, schließlich bestehe die Rechtsprechung und der Hintergrund zur Gemeindeordnung aus drei dicken Bänden. „Das ist sehr umfangreich.“ Zudem sei die Möglichkeit, Videositzungen abzuhalten, im Jahr 2020 erstmals möglich gewesen. Noch Ende desselben Jahres hat der Gemeinderat dann die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass die Möglichkeit zur Videositzung überhaupt dauerhaft besteht, erinnert er. „Nur mit dieser Änderung in der Hauptsatzung kann man überhaupt zu einer Hybridsitzung einladen“, erklärt er.

Den Antrag dafür habe Störk eigenen Angaben zufolge bereits gestellt. Wie die Gemeinderätin es am Montag handhaben wird, weiß sie noch nicht. „Das muss ich spontan entscheiden. Das wird von der Tagesform abhängig sein, ob er gut drauf ist oder quengelt. Jemand von der Familie wird dann auf jeden Fall mit müssen“, sagt sie.

Auch andere Gemeinden haben keine Erfahrungswerte

„Wir hatten so einen Fall noch nie und damit auch keine Erfahrungen, wie damit umzugehen wäre“, sagt Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk auf Nachfrage unserer Zeitung. Er würde auf jeden Fall zulassen, dass die Gemeinderätin ihr Baby mit zur Sitzung bringen kann. „Und alles Weitere wäre, denke ich, relativ unkompliziert möglich, weil wir ein gutes Miteinander im Gemeinderat haben“, sagt er mit Blick auf beispielsweise mögliche kürzere Unterbrechungen, in denen das Kind gestillt werden könnte.

Zwar ist das Thema für alle vier bislang neu, dennoch haben Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk (links), Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach, Neuhausen ob Ecks Bürgermeisterin Marina Jung (Mitte unten) und Claudette Kölzow eine klare Meinung, was das Thema stillen in der Gemeinderatssitzung angeht. (Foto: privat(2)/Seiss/Archiv)

Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach teilt auf Nachfrage mit: „Der Wunsch ein Baby beziehungsweise Kleinkind in einer Sitzung mitbringen zu wollen, hatten wir noch nie. Aus meiner Sicht ist dann nicht eine abstrakte Regelung in der Gemeindeordnung entscheidend, sondern ein pragmatisch-menschlicher Austausch, ob und gegebenenfalls wie dies konkret machbar erscheint“, so Kaltenbach.

„Klar ist, eine Gemeinderatssitzung erfordert ein konzentriertes Arbeiten über meist drei bis eher fünf Stunden. Auf Grund der Ehrenamtlichkeit, können die Sitzungen erst am Abend beginnen. Zudem trägt das Gremium eine sehr hohe Verantwortung. Es gibt hier sicherlich Grenzen im Hinblick auf die Möglichkeit dies mit den Bedürfnissen eines Kleinkindes und einer stillenden Mutter in Übereinstimmung zu bringen. Wir hatten diese ,Grenzerfahrung’ bisher noch nicht, haben aber keine Scheu uns dieser zu stellen“, teilt er auf Nachfrage mit.

Wenn sich eine junge Frau ehrenamtlich politisch engagiert, sollte man ihr nicht auch noch Steine in den Weg legen! Bürgermeisterin Claudette Kölzow

Claudette Kölzow, Bürgermeisterin der Gemeinde Buchheim, hat zu diesem Thema eine ganz klare Haltung. „Wenn sich eine junge Frau ehrenamtlich politisch engagiert, sollte man ihr nicht auch noch Steine in den Weg legen! Eine stillende Mutter ist meiner Ansicht nach das Natürlichste auf der Welt!“

Weiter teilt sie mit: „In meinen Augen sollte eine solche Situation vor Ort und im Zusammenhang mit den Gegebenheiten betrachtet und dann entsprechend behandelt werden. Es muss nicht alles gesetzlich geregelt werden – manchmal ist es sinnvoller einfach nach einer pragmatischen und umsetzbaren Lösung zu suchen wenn dies erforderlich wird.“

Auch in Neuhausen ob Eck dürfte eine Gemeinderätin, die frisch Mutter geworden ist, ihr Kind mitbringen, sagt Bürgermeisterin Marina Jung. „Bislang haben wir diese Situation in meiner Amtszeit noch nicht gehabt, aber dann werden wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen.“

Mit Blick auf die Gemeindeordnung und deren Möglichkeiten als Gemeinderätin Amt und Familiensituation zu vereinbaren, erklärt sie, dass private Gründe nicht enthalten seien. „Da müsste schon noch nachgearbeitet werden. Das Gremium muss beschlussfähig sein“, sagt sie. „Es sind auf jeden Fall zeitgemäße Anpassungen notwendig.“

Hybridsitzung vs. Präsenzsitzung

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie die frisch gebackene Mutter und Gemeinderätin Jennifer Störk trotz Stillkind an der Gemeinderatssitzung teilnehmen kann, sind Bürgermeister Joachim Löffler und Hauptamtsleiter Patrick Allweiler im Kommentar „Kunze/Bronner/Katz, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg“ in der Fassung vom Juli 2020 fündig geworden. Dieser bezieht sich, so Allweiler, auf § 37a, Ziffer 6.

Dort heißt es zu den sogenannten Hybridsitzungen: „Hybridsitzungen, also Sitzungen unter Anwesenheit eines Teils der Ratsmitglieder im Sitzungsraum und Video-Zuschaltung der übrigen Mitglieder, sind von der Gemeindeordnung und auch nach §37a nicht ausgeschlossen und damit grundsätzlich möglich.“

Voraussetzung dafür sei aber unter anderem, dass der Bürgermeister eine solche einberufen hat und diese auch dem Öffentlichkeitsgrundsatz Rechnung trägt. „In diesem Sinne gelten im Sitzungsraum anwesende und per Video zugeschaltete Ratsmitglieder gleichermaßen als anwesend und sie sind rede- und stimmberechtigt im Sinne der gesetzlichen Vorschriften.“

Weiter heißt es: „Nicht erfasst von der Neuregelung ist hingegen der Fall, dass eine Präsenzsitzung des Gremiums stattfindet und sich einzelne Ratsmitglieder per Video zuschalten. Wird dies gleichwohl praktiziert, so gelten in diesem Fall per Video zugeschaltete Ratsmitglieder nicht als anwesend; sie sind auch nicht rede- und stimmberechtigt.“