Rund 200 Tonnen Salz sind in diesem Winter auf den Straßen Emmingen-Liptingens verstreut worden. In Immendingen waren es rund 230 Tonnen. Damit befindet sich der Winter 2017/18 trotz des jüngsten Kälteeinbruchs im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Trotz einiger Beschwerden sind die Gemeindeverwaltungen zufrieden mit der Räumsituation.

Obwohl der Streusalzverbrauch des aktuellen Winters noch an der unteren Grenze des Durchschnitts liegt, kann Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler nicht einschätzen, wie viel zu den bis jetzt verwendeten Streumitteln noch dazu kommt: „Das schwankende Wetter macht es uns schwer, genaue Einschätzungen treffen zu können“, so Löffler. Jedoch sind sich sowohl er, als auch Immendingens Hauptamtsleiter Manuel Stärk sicher: „Es ist ausreichend Vorrat im Lager.“

Maschinen- und Handarbeit

Aufgrund des aktuellen Wetters sind gerade in den vergangenen Wochen verstärkt Einsatzkräfte im Dienst gewesen, um die Straßen in Emmingen-Liptingen und Immendingen schneefrei und sicher zu machen. Neben jeweils zwei großen Räumfahrzeugen, die vorrangig für die Räumung der breiten Straßen verantwortlich sind, waren auch einige kleinere Räumfahrzeuge im Einsatz. Dies sind, zumindest in Immendingen, Kleintraktoren der Gemeinde, die für Gehwege und Busbuchten zuständig sind.

In Emmingen-Liptingen waren aber nicht nur Maschinen im Einsatz: „Es waren etliche Handräumer unterwegs, die sich um die kleineren Wege gekümmert haben, an die wir mit den Maschinen nicht herankommen“, berichtet Löffler.

Gerade wenn es zu Glatteis kommt, sei verstärkt Personal im Einsatz, wie Löffler berichtet. An sich sei auch genug Personal vorhanden, es stelle sich nur oft die Frage, wie viele der Kräfte einsatzfähig sind: „Momentan haben wir glücklicherweise nur einen Krankheitsfall. Deshalb kommen wir personell ganz gut klar“, sagt Löffler. Bei der Arbeit in eisiger Kälte und durch die Gefahr von Glatteis sind gerade die Schneeräumkräfte besonders krankheitsgefährdet.

Ausfall muss ausgeglichen werden

In Immendingen hat dagegen die Krankheitswelle zugeschlagen: „Wegen der andauernden Grippewelle haben wir einen recht hohen Krankenstand. Den müssen die im Dienst befindlichen Kollegen ausgleichen, was für sie eine höhere Belastung bedeutet“, sagt Hauptamtsleiter Stärk.

Den vermehrten Einsatz der Schneeräumer erkennen aber nicht alle Bewohner an: Stärk erreichen über den Winter einige Beschwerden. „Denen gehen wir selbstverständich nach und schaffen in begründeten Fällen Abhilfe, je nachdem, welche Möglichkeiten wir haben“, erklärt er. Oft seien die Beschwerden allerdings unbegründet und der jeweiligen Situation vor Ort geschuldet, so Stärk.

Auch Löffler kennt die Beschwerden der Bewohner: „Das Thema gibt es überall, sowohl in kleineren Gemeinden, als auch in den Großstädten“, sagt der Bürgermeister. „Man kann es beim Räumen nie allen recht machen.“

Die Leute, die sich beschweren, haben laut Löffler die unterschiedlichsten Probleme: Die Straße werde zu früh morgens, zu spät abends, zu viel oder zu wenig geräumt. Es habe auch schon Beschwerden über eine zu breite oder zu schmale Räumspur gegeben, berichtet Löffler. Alle seien eben nie zufrieden.