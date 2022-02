Neuhauser Straße in Emmingen-Liptingen wird dieses Jahr saniert

Ganztagesgruppe und Mitarbeitersuche

Die Personalkosten in Emmingen-Liptingen steigen auf knapp 2,8 Millionen Euro in diese Jahr (Vorjahr: knapp 2,5 Millionen Euro). Das liegt zum einen an der Tariferhöhung, aber auch daran, dass die Gemeinde mehr Mitarbeiter eingestellt hat. So beispielsweise für Kläranlage und Bauhof. Dort scheiden im Laufe des Jahres jeweils Mitarbeiter aus, daher sind die Stellen nun eine Zeitlang doppelt besetzt. Was wiederum doppelte Kosten bedeutet. Außerdem hat die Gemeinde vor, eine Ganztagesgruppe am Kindergarten einzurichten. Geplant war, die Gruppe zum April zu starten. Auch dafür braucht es mehr Personal. Doch: „Erzieherinnen sind derzeit Mangelware“, sagt Bürgermeister Joachim Löffler. Und weil die Gemeinde noch niemanden für die Stelle hat, muss der Start der Gruppe auf nach die Sommerferien verschoben werden. Das sei natürlich nicht ideal, weil sich die Eltern auch darauf eingestellt hätten, aber man sei dabei, gemeinsam Lösungen zu finden. (ajs)