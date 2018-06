Es gibt neuen Diskussionsstoff für die Einwohnerversammlung in Emmingen-Liptingen am Mittwochabend: Ein neuer Investor für ein mögliches Ärztehaus hat sich zu erkennen gegeben. Markus Breinlinger von der HIS Unternehmensgruppe aus Tuttlingen, die unter anderem Immobilienprojekte umsetzt, bestätigte unserer Zeitung, dass er ein Haus mit Arztpraxis in Liptingen bauen möchte.

Zum Hintergrund: Die Gemeinde Emmingen-Liptingen plant schon länger ein neues Ärztehaus oder -praxen in der Doppelgemeinde. Derzeit gibt es nur einen Arzt, dessen Praxis in Liptingen in die Jahre gekommen ist. Mehrere Varianten für einen Neubau oder eine Sanierung sind nun im Gespräch. Vergangene Woche war der mögliche Investor Mangold jedoch nach Diskussionen im Gemeinderat abgesprungen. Zuvor hatte Bürgermeister Joachim Löffler im Interview mit unserer Zeitung gesagt, dass es einen zweiten Interessenten gebe.

Dieser könnte jetzt zum Zug kommen: Breinlinger, der selbst aus Liptingen stammt, hofft, mit seinen Vorschlägen bei den Bürgern anzukommen. Er habe bereits im März das Rathaus angeschrieben, zudem sei er mit Gemeinderäten und dem Arzt Dr. Jürgen Kaufmann im Gespräch. Dabei habe sich herauskristallisiert, dass sich das Grundstück neben der aktuellen Praxis in der Mättlestraße für einen Neubau eignen würde. Es ist im Besitz der Gemeinde. „Wir würden zwei- oder maximal dreigeschossig bauen“, erklärt Breinlinger. Im Erdgeschoss soll sich eine neue Arztpraxis befinden, die die Gemeinde kaufen soll. Oberhalb Wohnungen, die verkauft oder vermietet werden.

Dieses Modell entspräche dem, das auch Mangold vorgeschlagen hatte. Die Gemeinde hat dafür bereits 250 000 Euro im Haushalt eingestellt.

Bürgermeister Joachim Löffler steht dem Vorhaben offen gegenüber. Er ist in Kontakt mit Breinlinger, habe aber auch signalisiert, dass er erst die Versammlung abwarten will. „Ich habe weder Zeit noch Lust, Gespräche mit einem Investor zu führen, wenn später jemand im Gemeinderat wieder etwas dagegen hat“, sagt Löffler.

In der Einwohnerversammlung sollen die beiden anderen diskutierten Varianten noch einmal auf den Tisch kommen. Zum einen ein kommunales Ärztehaus in Liptingen mit zusätzlichen Räumen in Emmingen, das die Gemeinde selbst baut und vermietet. Zum anderen ein reines Investorenmodell, bei dem die Gemeinde nur als Mieter auftritt.

Breinlinger will selbst an der Versammlung teilnehmen und hofft, dass auch viele Bürger kommen, mit denen er über die Pläne diskutieren kann. Angesichts des Ärztemangels müssten „die Gemeinde und die Bevölkerung mehr denn je hinter einem kompetenten Arzt stehen“, meint er.