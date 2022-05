Neue und junge Mitglieder gewinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte der Kirchenchor St. Michael Liptingen eine harmonische Generalversammlung halten. Zu Beginn wurde eine Messe für verstorbene Mitglieder gefeiert, zelebriert von Pfarrer Miroslav Ugljar und musikalisch gestaltet vom Chor. Am Ende des Gottesdienstes konnte Chorsprecher Manfred Schlosser in seiner Laudatio verdiente Mitglieder des Chores für langjährige Zugehörigkeit ehren. Yvonne Breinlinger singt seit dreißig Jahren mit und erhielt dafür eine Orchideé. Hans-Peter Maier feierte sein 25-jähriges Jubiläum, acht Jahre davon als erster Vorsitzender des Chores. Auf 50 Jahre konnte Heinz Brög zurückblicken, auch er von 1977 bis 2003 Leiter des Kirchenchores. Neben den Urkunden des Cäcilienverbandes und dem Dankesschreiben des Erzbischofs erhielten auch sie die Geschenke des Chores. Lobende Dankesworte hatte Dirigentin Ilona Braun für ihre beiden ehemaligen Ansprechpartner und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Leonie Truckenbrod schloss sich den Dankesworten im Namen der Pfarrgemeinde an.

Im Rathaus fand danach der geschäftliche Teil mit den üblichen Regularien statt. Dem Schriftführerbericht von Veronika Knopf konnte man die schwierige Zeit der letzten beiden Pandemiejahre entnehmen. Besonders die Chöre waren von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln betroffen, so dass lange kein Probenbetrieb und auch nur beschränkte Auftritte mit kleinen Abordnungen des Chores möglich waren. Es folgte der positive Kassenbericht von Waltraud Breinlinger. Beim Vorstandsteam ergaben sich keine Änderungen.

Ralf Bonacker als Vertreter der Gemeinde hatte aufmunternde Worte für die Sängerinnen und Sänger und übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Pfarrer Miroslav Ugljar, der sich gerne an seine Zeit in Liptingen erinnert, sprach sich dafür aus, beim Neuanfang nach der Pandemie auch für neue und junge Mitglieder zu werben. Mit der Hoffnung, dass nach den Ferien wieder Normalität einkehren möge, schloss Manfred Schlosser die Versammlung.