Alte Strukturen aufbrechen, den Bürgern zuhören und mehr Transparenz schaffen: Das wollen die Gründer der Liste für Bürgernähe und Transparenz (LBT) in Emmingen-Liptingen anpacken. Am Dienstagabend fand in der „Sonne“ in Liptingen die Nominierungsversammlung statt. Die Wahlvorschläge sollen zeitnah bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden.

„Die Themen Bürgernähe und Transparenz fehlen unserer Meinung nach einfach“, fasst Harald Förster die Idee hinter der neuen Liste zusammen. Auslöser, selbst kommunalpolitisch aktiv werden zu wollen, sei die Einwohnerversammlung im vergangenen Jahr gewesen, blickt Listenführer Alexander Schlosser zurück. Er und seine Mitstreiter fühlten sich als Bürger nicht gänzlich ernst genommen als es beispielsweise um das Ärztehaus ging. Außerdem störte sie, dass die Streitereien der Listen im Gemeinderat im Anschluss an diese Versammlung weitergingen, so der Tenor der LBT.

Daher fasste die Gruppe den Entschluss, für die Kommunalwahlen am 26. Mai selbst zu kandidieren, schildern sie. „Wir wollten nicht nur schimpfen, sondern auch etwas bewirken“, stellt Schlosser klar. „Und dazu muss man auch hinstehen“, ergänzt Dirk Stecker.

Ein Punkt, den die LBT angehen möchte: Es soll wieder einmal jährlich eine Einwohnerversammlung geben, sagt Stecker. Außerdem wolle die LBT ein offenes Ohr für die Emminger und Liptinger haben: „Wir wollen wieder für die Leute arbeiten“, sagt er. Fragen wie „Was stinkt den Leuten?“ oder „Was ist in Ordnung?“ sollen mehr in den Fokus rücken, schildert Förster. „Wir wollen die Interessen der Bürger zum Tragen bringen und umsetzen“, fasst er zusammen.

Auch Gemeinderat Otto Schoch besuchte die Nominierungsversammlung der LBT. „Ich bin froh, dass es eine Liste gibt. Ich sehe sie als Nachfolger meiner Unabhängigen Bürgerliste“, sagt er. Schoch selbst wolle nicht mehr kandidieren. „Ich habe es gerne gemacht und kann es jedem empfehlen“, erläutert er.

Die LBT sieht sich laut Stecker als „echte Wahlalternative“. „Wir wollen neue Gedanken und Gesichter einbringen“, sagt er. Was die Chancen angeht, direkt mit einem oder mehreren Kandidaten in den Gemeinderat einzuziehen sagt Förster: „Wir sind optimistisch.“

Info: Die bisher nominierten Kandidaten

Momentan sind fünf Kandidaten für den Wahlvorschlag aufgestellt worden: Listenführer Alexander Schlosser aus Liptingen ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Beruflich ist er unter anderem für das Erdgasnetz zuständig. Außerdem ist er beim DRK aktiv. Ihm ist das Vereinsleben ein Anliegen. „Das Vereinsleben passt bei uns, das muss man fördern, das muss erhalten bleiben“, findet er.

Harald Förster (55), ist selbstständig als Baumpfleger tätig. Er ist geschieden und hat zwei Kinder. Ökologie, Kinder, aber auch ältere Leute sind Themen, für die er einstehen will. „Bürgernähe ist einfach wichtig, dass eine Kommune richtig funktionieren kann“, sagt er.

Ebenfalls nominiert wurde Torsten Houschka. Der Lagerist (50) konnte bei der Versammlung nicht anwesend sein, teilten seine Listen-Kollegen mit. Dirk Stecker (45) lebt in einer Beziehung und hat zwei Kinder. Insbesondere die Themen Soziales, Kinder, Schule und Demografie sollen Steckenpferde des Realschullehrers werden. Bisher einziger Emminger der LBT ist der 58-jährige Wolfgang Thoma. Er ist verheiratet und hat keine Kinder. Dem Gärtner liegen „von berufswegen“ ökologische Geschichten am Herzen. Aber auch die Attraktivität der Gemeinde zu steigern und zu erhalten sei ein Thema, das ihn umtreibe. Junge Familien müssten hier bleiben oder auch her ziehen. „Es muss Spaß machen, hier zu wohnen und attraktiv sein, hier zu leben“, sagt er.

Nachnominierungen schließen die Mitglieder nicht aus. „Wir hoffen, dass wir noch weitere Kandidaten finden, die auf unserer Liste antreten“, sagt Stecker.