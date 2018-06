Neue Kassiererin ist Sigrid Schmid

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Trachtenkapelle Emmingen ist Sigrid Schmid als neue Kassiererin eingesetzt worden – zunächst für ein Jahr. Der Verein zog für 2017 ein positives Fazit – musikalisch, wirtschaftlich und vom Gemeinschaftsgefühl her.

Vorsitzender Joachim Leiber erinnerte an Höhepunkte für den Verein mit 200 Mitgliedern (davon 80 aktiv). Neben Jahreskonzert und Ausrichtung der Musik-Haupttagung der Kreise Rottweil-Tuttlingen gehörte der internationale Blasmusikwettbewerb beim Herbstfest in Kon-stanz dazu. Die Kapelle errang den ersten Platz. Neue Aktive wurden Laura Schindler, Dominik Baur, Lea Weber und Samuel Tritschler.

Das Jahreskonzert findet am 28. April statt. Für die 1200-Jahrfeier von Emmingen will Dirigent Thorsten Tritschler ein Musikstück komponieren lassen. Bei den Wahlen wurden die Beisitzer Angelika Gnirß und Harald Keller, Notenwart Joachim Tritschler und Jugendvertreter Klaus Störk einstimmig bestätigt. Sigrid Schmid ist nun ein Jahr neue Kassiererin. In Vertretung des verhinderten Bürgermeisters Joachim Löffler würdigte Stellvertreter Richard Gnirß die Aktivitäten des Vereins zur Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde. (frdr)