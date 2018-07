Im Mai 2019 soll in Liptingen in der Mättlestraße eine neue Arztpraxis entstehen. Das hat der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Montag beschlossen. Bürgermeister Joachim Löffler gab diese Entscheidung am Freitag bekannt. Mitte September soll die Entwurfsplanung fertig sein, damit ein Zuschuss im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragt werden kann.

Das Gebäude mit Praxis und Wohnungen soll neben der jetzigen Praxis in der Mättlestraße entstehen. Geleitet wird das Projekt von Markus Breinlinger, Geschäftsführer der Tuttlinger HIS-Gruppe.

„Wichtig ist, dass wir in der Sache weiterkommen. In der Sache bin ich zufrieden“, erklärt Löffler auf Nachfrage unserer Zeitung zum Ausgang der Entscheidung im Gemeinderat.

Die Gemeinde verfolge jetzt einen stringenten Plan, den Zuschuss zu beantragen. Bis zur endgültigen Verabschiedung werde es noch zwei Sondertreffen des Gemeinderats geben, in denen dann Details des Baus besprochen würden, sagt Löffler. Über das konkrete Abstimmungsverhältnis der Sitzung macht der Bürgermeister keine Angaben.

Mättlestraße ist aus Zeitgründen attraktiver

Den Standort in der Mättlestraße habe man zum einen aus Kostengründen und zum anderen aus Zeitgründen gewählt, so Löffler. Dort sei eine fast ebene Bebauung möglich, es müsse weniger Erde bewegt werden. Gerade in Bezug auf die Zeit bis zum ELR-Antrag sei die Entscheidung gegen den Standort an der Kirche und für den Standort in der Mättlestraße gefallen. „Ich bin froh, dass wir eine tragfähige Mehrheit für eine tragfähige Lösung gefunden haben“, sagt der Bürgermeister.

Markus Breinlinger von der Tuttlinger HIS-Gruppe erklärt auf Nachfrage, er habe am Mittwoch von der Entscheidung erfahren. Jetzt kann die Weiterarbeit an dem Projekt starten: „Wir steigen jetzt am Montag in die Planung ein“, sagt Breinlinger. Derzeit befände man sich in der Entwurfsphase. Jetzt gehe es darum, sich bei der Planung an den umliegenden Gebäuden zu orientieren, damit die Praxis auch optisch in die Gegend passe. Für Breinlinger ist Emmingen-Liptingen ein Beispiel dafür, wie schwierig sich Gemeinden derzeit tun, vernünftige Baukonzepte zu finden, bei denen sich am Ende keine unerwarteten Baukosten auftun. In seinem Fall werde das Gebäude schlüsselfertig übergeben. Das sei zukünftig ein Thema, dass sich duplizieren und auf andere Gemeinden anwenden lasse, sagt er.

Antragsbewilligung entscheidet sich im Frühjahr

In Emmingen-Liptingen hätte sein Unternehmen beide Standorte analysiert, ebenso die Bedarfsorientierung der Arztpraxis ermittelt, sagt Breinlinger. Beide Standorte hätten Vor- und Nachteile. Auch bestätigt er die Aussage Löfflers. „Letztendlich hat die Zeitachse entschieden“, sagt Breinlinger. „Am anderen Standort hätten wir das nie bis Ende September schaffen können, wenn wir 2019 bauen wollen“, stellt er klar.

Ob der Antrag bewilligt werde, entscheide sich im Frühjahr. Bis dahin folge „eine ganz normale Abwicklung“, so Breinlinger. Dazu zähle etwa die Fertigung des Bauantrags.