Es ist bereits der zweite Wechsel im Gemeinderat in der laufenden Legislaturperiode. Nachdem Ende Oktober Michael Arp für Klaus Schönbrunn nachgerückt ist, wurde in der Gemeinderatssitzung am Montagabend wieder ein neues Gesicht begrüßt: Neshat Gashi. Wie berichtet räumte das langjährige Mitglied Gerhard Störk (Die Liste) seinen Platz.

„Das ist jetzt etwas unüblich, dass bei einer Nachwahl Vorschläge kommen“, stellte Bürgermeister Joachim Löffler am Montagabend im Sitzungssaal des Emminger Rathauses fest. Denn: Nachdem die Sitzung bis dato reibungslos verlaufen ist, keimte bei der neuen Mandatsverteilung der Posten von Gemeinderat Störk eine Diskussion auf.

Laut Beschlussvorschlag war vorgesehen, dass „Die Liste“-Mitglied Andreas Zeiser-Radtke das Mandat Störks im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Tuttlingen übernehmen soll. Gemeinderat-Nachrücker Gashi sollte die Stellvertreterfunktion für Otto Schoch im Technischen Ausschuss übernehmen. Während bei der Stellvertreterfunktion eine Einigung erzielt werden konnte, kam es beim Mandat für die VG zu einer Wahl.

„Ich kann dem Einigungsvorschlag nicht zustimmen“, sagte Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste). Er begründete seine Position mit einem „Affront“ Zeiser-Radktes gegen Gemeinderätin Angelika Störk (Frauen Initiativ), die er in der Diskussion um das Ärztehaus in Liptingen für „nicht tragbar“ halte. „Ich bin der Meinung, dass Neshat Gashi auch die Position im VG Tuttlingen übernehmen soll.“

Ein Blick zurück: Schoch ging es dabei um die Erweiterung des Schlatterhofs und eine VG-Sitzung, in der Störk geäußert hatte, dass das damals geplante Vorhaben von Schlatterhof-Besitzer Klaus Mangold aus ihrer Sicht nicht rechtens sei. Nachdem sich Zeiser-Radtke im gemeinsamen Ausschuss nicht richtig vertreten gefühlt hatte, fragte er in einer Gemeinderatssitzung an, ob es die Möglichkeit gebe, jemandem der ein gemeinsames Mandat im Ausschuss inne hat, abzuberufen.

So kam es, dass die Räte abstimmen mussten, wer bis zu den Kommunalwahlen im Mai Störks Mandat bei der VG übernimmt. Hauptamtsleiter Patrick Allweiler und Kämmerer Tobias Thum zählten die Stimmzettel aus: Drei Stimmen gingen an Gashi, neun an Zeiser-Radtke, der damit wie vorgeschlagen gewählt wurde.