Neshat Gashi: „Ich finde, dass auch junge Leute in den Gemeinderat gehören“

Neshat Gashi (Die Liste) ist Gemeinderat-Nachrücker Nummer zwei in dieser Legislaturperiode. Mit seiner Partnerin hat der 55-Jährige zwei erwachsene Kinder. Bei der Emminger Narrenzunft Buchenberger ist er im Narrenrat und stellvertretender Zunftmeister. Im Gespräch mit unserer Redakteurin Linda Seiss erzählt der Projektmanager, was er am Gremium in Emmingen-Liptingen besonders schätzt, und warum er findet, dass sich mehr junge Leute an der Kommunalpolitik beteiligen sollten.

Herr Gashi, diskutieren Sie gerne?

Ja, natürlich, klar. Ich denke, ich habe eine sehr gesunde Meinung und kann die auch entsprechend vertreten. Daher habe ich mich auch vor zehn Jahren zum ersten Mal zur Gemeinderatswahl aufstellen lassen.

Gleich nach Ihrer Amtseinsetzung, bei Ihrer ersten Gemeinderatssitzung am Montagabend, gab es Diskussionen um die Mandatsverteilung von Ihrem Vorgänger Gerhard Störk. Es stand zur Debatte, dass Sie nicht nur die Stellvertreterfunktion von Otto Schoch im Technischen Ausschuss übernehmen sollen, sondern auch das Mandat von Störk im gemeinsamen Ausschuss der VG Tuttlingen. Wie haben Sie diese Diskussion wahrgenommen?

Das ist eine Listensache. Man schaut, dass man das intern so verteilt, dass es passt. Andreas Zeiser-Radtke bringt eine ganze Menge an Erfahrung mit. Und auch zeitlich passt das so. Deshalb hatte ich auch im Vorfeld der Sitzung für ihn gestimmt. Er ist mein Listenkollege, da nimmt man sich nichts vom Teller. Das ist schon so, dass wir uns da absprechen. Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis untereinander. Das erleichtert es, über solche Dinge und auch über Probleme zu reden.

Wann und von wem haben Sie erfahren, dass Sie die Möglichkeit haben, in den Gemeinderat nachzurücken?

Das war beim Neujahrsempfang, da hat mich Herr Störk angesprochen. Ich bin im ersten Moment davon ausgegangen, dass es um die Aufstellung für die Kommunalwahl geht. Am Abend haben wir dann telefoniert und er hat mir offenbart, dass er sich vom Gemeinderat zurückziehen will. Da war ich selbst überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet.

Mussten Sie lange überlegen, ob Sie dieses Amt annehmen beziehungsweise die Verantwortung eingehen werden?

Nein. Das war für mich sofort klar. Ich hatte mich der Wahl gestellt und wenn man sich einer Wahl stellt, dann muss man sich auch der Verantwortung stellen. Ich will das machen und nicht nur die Rosinen rauspicken.

Sie sitzen auf jeden Fall bis zu den Kommunalwahlen im Mai im Gremium. Was wollen Sie in dieser Zeit anpacken?

Das meiste von dieser Amtsperiode ist ja jetzt gelaufen. Ich selbst hatte heranwachsende Kinder, als ich mich vor knapp zehn Jahren das erste Mal aufstellen ließ. Da war mein Vorhaben, sich für die jungen Leute zu engagieren. Das liegt nach wie vor in meinem Interesse, weil ich denke, dass es da viel Potenzial gibt. Da werden wir uns auch zusammensetzen und schauen, dass junge, aktive, kreative Leute mit Zug und Biss auf die Liste kommen. Denn ich finde, dass auch junge Leute in den Gemeinderat gehören. Ich bin dafür, dass man bei uns im Ort den Gemeinderat verjüngen sollte. Auch mit Blick in die Zukunft. Wer im jungen Alter anfängt, kann mehrere Amtsperioden dabei bleiben. Das beste Beispiel ist doch wirklich unser Gerhard Störk. Man muss eine gute und gesunde Basis für die Zukunft finden.

Nutzen Sie diese Chance, vorab hineinzuschnuppern als Sprungbrett für die bevorstehenden Wahlen – konkret gefragt: Wollen Sie sich wieder aufstellen lassen?

Ich habe das bis jetzt immer verneint. Mitunter auch, weil ich es schon zweimal versucht hatte. Nächsten Monat werde ich 55, bis die Legislaturperiode dann vorbei ist, bin ich 60. Das ist wirklich eine lange Zeit und man muss sich das wirklich überlegen. Ich bin als Projektmanager für Planungen in der Großindustrie zuständig und habe Personalverantwortung. Dieser will ich auch gerecht werden. Wobei ich sagen muss, dass der Zuspruch aus der Gemeinde sehr groß ist. Es ist ein gutes Gefühl, dass die Leute hinter einem stehen. Das ist sicher für viele ein Anreiz zu sagen, ja, das mache ich gerne und ich mache weiter. Aber ich werde nach heutigem Stand nicht mehr kandidieren.