Nachdem die Buchenberger am Schmotzigen das Rathaus gestürmt und über die närrischen Tage das Sagen übernommen haben, ist in mehreren Besenwirtschaften im Ort gefeiert worden. Am Abend wurde dann der Hemdglonker-Ball in der Witthohhalle gefeiert, bei dem auch das Narrenelternpaar getraut wurde.

Nach dem Umzug begrüßte Zunftmeister Florian König die Hemdglonker in der Witthohhalle. Die Hexen, Buchenberger und die Garde führten den Brauchtumstanz vor, der von Melanie Schlosser und Karin Gnirß einstudiert wurde. Auch weitere Tanzgruppen trugen zum Programm bei. Der Musikverein Emmingen, unter der Leitung von Thorsten Tritschler, sorgte für musikalische Unterhaltung. Zudem wurde Tanita Rettkowski geehrt, die zehn Jahre lang als Tanzleiterin und viele Jahre im Vorstand tätig war.

Eines der Highlights an diesem Abend war die Trauung des Narrenelternpaars. Andreas Zeiser-Radtke vermählte die scharfheiße Fürstin aller heißen Katzen Uli, vom Geschlecht der Liptinger Gipser, und Herzog Manfred aus dem Geschlecht der Heißen, Gebieter über Bits und Bytes und Mühlenbachgeplagten.